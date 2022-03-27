Украинские военные освободили от оккупантов также Боромлю Сумской области, в Тростянце заминирована больница 27 марта, 02:28 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Живицкий и украинские военные (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Руководитель Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил, что кроме Тростянца украинские военные также освободили Боромлю.

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«Сегодня наш Тростянец и Боромлю уволили ВСУ совместно с местными жителями. Низко кланяемся местным отрядам терробороны и всем, кто помогал освобождать общины», — заявил Живицкий.

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Он сообщил, что в города прибыли гуманитарные колонны. Жителей предупредили, что о местах раздачи помощи будут сообщать с помощью громкоговорителей из-за проблем со связью.

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«Привезли людям медикаменты первой необходимости, жизненно важные лекарства. Также заранее сформированы продуктовые наборы, предметы гигиены, детское питание и подгузники», — заявил глава области.

Живицкий также предупредил, что в Тростянце оккупанты перед побегом заминировали местную больницу.

26 марта украинские защитники освободили Тростянец Сумской области. Украинские бойцы выгнали из города «элиту» российских сухопутных войск — Кантемировскую танковую дивизию.