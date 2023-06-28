ВСУ имеют частичный успех на Таврическом направлении, за сутки уничтожено почти три роты россиян — Тарнавский 28 июня, 14:58 На Таврическом направлении уничтожено почти три роты россиян (Фото:Тарнавский/Telegram)

На Таврическом направлении защитники имеют частичный успех, за сутки россияне потеряли почти 3 роты воинов и 21 единицу техники.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram

«Продвижение наших сил продолжается. Имеем частичные успехи, противник местами отступает, а наши воины выравнивают фронт», — говорится в заметке.

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Тарнавский добавил, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны направления в течение суток выполнили 1222 огневых задачи.

За последние сутки потери оккупантов убитыми и ранеными составили почти три роты.

Также было уничтожено 21 единицу военной техники противника. В частности, 2 ББМ, 2 БпЛА Орлан-10, самоходная артиллерийская установка 2С1 Гвоздика, реактивная система залпового огня БМ-21 Град и автомобильная техника.

Кроме того, защитники уничтожили пять складов боеприпасов россиян.

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 227 тысяч своих солдат — из них 930 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.