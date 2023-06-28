ВСУ за сутки уничтожили почти тысячу российских оккупантов — Генштаб
ВСУ за сутки уничтожили еще 930 российских оккупантов (архивное фото) (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 227 тысяч своих солдат — из них 930 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные по состоянию на утро среды, 28 июня, обнародовали в Генштабе ВСУ.
Общие потери противника за 489 дней полномасштабной войны
- личного состава — около 227 100 (+930) человек ликвидировано
- танков — 4036 (+0) ед.
- боевых бронированных машин — 7847 (+13) ед.
- артиллерийских систем — 4089 (+6) ед.
- РСЗО — 627 (+1) ед.
- средства ПВО — 387 (+1) ед.
- самолетов — 314 (+0) ед.
- вертолетов — 308 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3499 (+7)
- крылатые ракеты — 1261 (+0)
- корабли / катера — 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 6774 (+2) ед.
- специальная техника — 563 (+0)
Данные уточняются.