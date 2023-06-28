ВСУ за сутки уничтожили почти тысячу российских оккупантов — Генштаб 28 июня, 08:25 ВСУ за сутки уничтожили еще 930 российских оккупантов (архивное фото) (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 227 тысяч своих солдат — из них 930 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.



Такие данные по состоянию на утро среды, 28 июня, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 489 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 27.06.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

личного состава — около 227 100 (+930 ) человек ликвидировано

) человек ликвидировано танков — 4036 ( +0) ед.

+0) ед. боевых бронированных машин — 7847 (+13) ед.

ед. артиллерийских систем — 4089 (+6 ) ед.

) ед. РСЗО — 627 (+1 ) ед.

) ед. средства ПВО — 387 (+1 ) ед.

) ед. самолетов — 314 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 308 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 3499 (+7 )

) крылатые ракеты — 1261 ( +0)

+0) корабли / катера — 18 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 6774 (+2 ) ед.

) ед. специальная техника — 563 ( +0)

Данные уточняются.

