ВСУ за сутки уничтожили почти тысячу российских оккупантов — Генштаб

28 июня, 08:25
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ВСУ за сутки уничтожили еще 930 российских оккупантов (архивное фото) (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

ВСУ за сутки уничтожили еще 930 российских оккупантов (архивное фото) (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 227 тысяч своих солдат — из них 930 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро среды, 28 июня, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 489 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 27.06.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

  • личного состава — около 227 100 (+930) человек ликвидировано
  • танков — 4036 (+0) ед.
  • боевых бронированных машин — 7847 (+13) ед.
  • артиллерийских систем — 4089 (+6) ед.
  • РСЗО — 627 (+1) ед.
  • средства ПВО — 387 (+1) ед.
  • самолетов — 314 (+0) ед.
  • вертолетов — 308 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3499 (+7)
  • крылатые ракеты — 1261 (+0)
  • корабли / катера — 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6774 (+2) ед.
  • специальная техника — 563 (+0)

Данные уточняются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Армия России Российские военные Российская армия Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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