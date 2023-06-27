Новые данные Генштаба: за сутки ВСУ ликвидировали почти 600 российских оккупантов, уничтожены десятки единиц техники
РФ уже потеряла в Украине около 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 590 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 226 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 27 июня, потери РФ составляют:
- личного состава — 226170 (+590) человек ликвидировано,
- танков — 4036 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 7834 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 4083 (+28) ед,
- РСЗО — 626 (+2) ед,
- средства ПВО — 386 (+1) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3492 (+10),
- крылатые ракеты — 1261 (+2),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6772 (+21) ед,
- специальная техника — 583 (+6).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Только за последнюю неделю удалось ликвидировать почти 5000 российских военных и уничтожить почти 700 единиц вражеской техники.