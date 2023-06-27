Новые данные Генштаба: за сутки ВСУ ликвидировали почти 600 российских оккупантов, уничтожены десятки единиц техники 27 июня, 08:45 РФ уже потеряла в Украине около 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 590 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 226 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 27 июня, потери РФ составляют:



личного состава — 226170 ( +590) человек ликвидировано,

+590) человек ликвидировано, танков — 4036 ( +5) ед,

+5) ед, боевых бронированных машин — 7834 ( +14) ед,

+14) ед, артиллерийских систем — 4083 ( +28) ед,

+28) ед, РСЗО — 626 ( +2) ед,

+2) ед, средства ПВО — 386 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 314 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3492 ( +10),

+10), крылатые ракеты — 1261 ( +2),

+2), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6772 ( +21) ед,

+21) ед, специальная техника — 583 ( +6).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Только за последнюю неделю удалось ликвидировать почти 5000 российских военных и уничтожить почти 700 единиц вражеской техники.



