Уничтожили восемь танков и два Града. ВСУ ликвидировали 46 оккупантов на юге Украины
Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Украинские военнослужащие на юге страны ликвидировали 46 оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования Юг в Facebook.
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Уточняется, что за ночь на 30 мая потери оккупантов составили:
- 46 оккупантов;
- 8 танков Т-62;
- 2 122-мм гаубицы;
- 2 реактивные системы залпового огня Град;
- автомобильная и бронированная техника;
- склад боеприпасов.
«В течение ночи противник продолжал попытки воздушной разведки, за что безвозвратно лишился дежурного Орлана-10», — добавили в пресс-службе.
По данным Генштаба, с начала войны в Украине оккупанты потеряли почти 30,3 тысяч личного состава.
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