Уничтожили восемь танков и два Града. ВСУ ликвидировали 46 оккупантов на юге Украины 30 мая, 18:58 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские военнослужащие на юге страны ликвидировали 46 оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования Юг в Facebook.

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Уточняется, что за ночь на 30 мая потери оккупантов составили:

46 оккупантов;

8 танков Т-62;

2 122-мм гаубицы;

2 реактивные системы залпового огня Град;

Град; автомобильная и бронированная техника;

склад боеприпасов.

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«В течение ночи противник продолжал попытки воздушной разведки, за что безвозвратно лишился дежурного Орлана-10», — добавили в пресс-службе.

По данным Генштаба, с начала войны в Украине оккупанты потеряли почти 30,3 тысяч личного состава.

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