Уничтожили восемь танков и два Града. ВСУ ликвидировали 46 оккупантов на юге Украины

30 мая, 18:58
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Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские военнослужащие на юге страны ликвидировали 46 оккупантов. Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования Юг в Facebook.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Уточняется, что за ночь на 30 мая потери оккупантов составили:

  • 46 оккупантов;
  • 8 танков Т-62;
  • 2 122-мм гаубицы;
  • 2 реактивные системы залпового огня Град;
  • автомобильная и бронированная техника;
  • склад боеприпасов.
Видео дня

«В течение ночи противник продолжал попытки воздушной разведки, за что безвозвратно лишился дежурного Орлана-10», — добавили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/4971594939576804/

По данным Генштаба, с начала войны в Украине оккупанты потеряли почти 30,3 тысяч личного состава.

https://www.youtube.com/embed/3SvpSMxxlfo
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Юг Украины Война в Украине

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