«Окно наших возможностей очень большое». Зачем Украина «интересно анонсирует» наступление на херсонском направлении — Крамаров
Антоновский мост в Херсоне после подрыва оккупантами Каховской ГЭС, 8 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)
Силы обороны Украины готовятся к наступлению на херсонском направлении — они ведут разведку и бьют по тылу войск РФ, сообщает Нацгвардия.
Зачем анонсировать действия украинской армии, в эфире Radio NV объяснил Андрей Крамаров, военный эксперт, офицер резерва ВСУ.
Андрей Крамаров
Во-первых, у нас есть такое образование как Гвардия наступления, которую пока мы не применяли в этих наступательных действиях, которые продолжаются с 5 июня.
Во-вторых, относительно Херсонщины: там после теракта на Каховской ГЭС у нас образовался фактически совершенно новый ландшафт местности. И для Вооруженных Сил Украины это вынужденно создало ряд очень новых возможностей и направлений. Например, ту же реку Днепр мы можем теперь переходить.
И вместе с тем, что у нас есть не примененная Гвардия наступления, это довольно интересный анонс.
Зачем это анонсировать?