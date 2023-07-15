«Окно наших возможностей очень большое». Зачем Украина «интересно анонсирует» наступление на херсонском направлении — Крамаров

15 июля, 10:16
NV Премиум
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Антоновский мост в Херсоне после подрыва оккупантами Каховской ГЭС, 8 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Антоновский мост в Херсоне после подрыва оккупантами Каховской ГЭС, 8 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Силы обороны Украины готовятся к наступлению на херсонском направлении — они ведут разведку и бьют по тылу войск РФ, сообщает Нацгвардия.

Зачем анонсировать действия украинской армии, в эфире Radio NV объяснил Андрей Крамаров, военный эксперт, офицер резерва ВСУ.

Андрей Крамаров

военный эксперт, офицер резерва ВСУ

Во-первых, у нас есть такое образование как Гвардия наступления, которую пока мы не применяли в этих наступательных действиях, которые продолжаются с 5 июня.

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Во-вторых, относительно Херсонщины: там после теракта на Каховской ГЭС у нас образовался фактически совершенно новый ландшафт местности. И для Вооруженных Сил Украины это вынужденно создало ряд очень новых возможностей и направлений. Например, ту же реку Днепр мы можем теперь переходить.

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И вместе с тем, что у нас есть не примененная Гвардия наступления, это довольно интересный анонс.

Зачем это анонсировать?

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Запорожская область Херсонская область Юг Украины Радио NV Война России против Украины наступление ВСУ Гвардия наступления

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