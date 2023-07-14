Силы обороны Украины готовятся к наступлению на Херсонском направлении — Нацгвардия
ВСУ готовят подготовку в наступлению на юге Украины (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)
Силы обороны Украины готовятся к наступлению на Херсонском направлении, они ведут разведку и бьют по тылу войск РФ.
Об этом сообщил представитель Главного управления Нацгвардии полковник Николай Уршалович на брифинге.
«На Херсонском направлении Силы обороны продолжают оказывать давление на противника, ведется активная разведка и огневое поражение во всю глубину обороны противника с целью подготовки районов и рубежей для наступательных действий», — пояснил он.
Уршалович добавил, что за последнее время украинские разведчики обнаружили 393 цели российских оккупантов, часть из них была уничтожена.
10 июля в Генштабе сообщили, что на юге ВСУ освободили уже 169 километров квадратных, на Бахмутском направлении — 24 кв. км.
За прошедшую неделю Силы обороны Украины продвинулись на Мелитопольском направлении еще на 1,7 км.
Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что на юге Украины в рамках контрнаступления ВСУ выполняют немало задач, направленных на ослабление врага и отработку обстановки для дальнейших действий.