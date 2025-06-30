Россияне заявляли об атаке Storm Shadow на временно оккупированный Крым, движение по Керченскому мосту перекрыли

Над временно оккупированным Крымом в понедельник вечером, 30 июня, фиксировали движение истребителей. Telegram-канал Чп/Севастополь писал , что девять самолетов осуществляли атаку ракетами Storm Shadow.

Там также сообщали о движении ракет в сторону Крымского моста.

Telegram-канал ЧП/Крым написал о движении четырех ракет в сторону Крыма и Севастополя.

В то же время канал Крымский мост: оперативная информация сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Около 22:20 оккупанты заявили, что движение возобновлено.

Реклама

В ночь на 30 июня в оккупированном россиянами городе Керчь слышали взрывы и стрельбу. Мониторинговая группа Крымский ветер сообщала о перекрытии движения по Крымскому мосту.

В Сети также писали, что Крым атаковали дроны. Для борьбы с БПЛА россияне поднимали вертолеты с аэродрома Кача.