Партизаны рассказали, как в оккупированном Крыму россияне боятся атак Сил обороны и пытаются спасти авиацию

Во временно оккупированном Крыму россияне нервничают из-за возможных ударов со стороны Сил обороны Украины и предпринимают попытки спасти свою авиацию.

Об этом в понедельник, 30 июня, рассказали в партизанском движении Атеш со ссылкой на своих агентов.

В частности, в Саках оккупанты начали глушить мобильную связь в районе военного аэродрома.

«Причина такой активности — усиленный страх перед возможными ударами со стороны Сил обороны Украины. Аэродром в Саках был и остается одним из ключевых объектов для размещения вражеской авиации и техники на оккупированном полуострове», — рассказали в Атеш.

По словам партизан, в последнее время оккупанты перебросили туда дополнительное оборудование, в том числе средства ПВО и топливные емкости.

«Эти меры предпринимаются в целях предотвращения утечки информации о перемещениях и дислокации техники, а также маскировки активности оккупационных войск», — пояснили в Атеш.

Аэродром Саки используется оккупантами для контроля воздушного пространства, в частности, акватории Черного моря, а также для нанесения авиаударов по украинской территории.

В августе 2022 года на аэродроме Саки прогремела серия взрывов. По данным украинских ВВС, в результате взрывов были уничтожены девять российских самолетов.

В сентябре 2023 года ВСУ нанесли удар по аэродрому с использованием беспилотников и ракет Нептун. Как рассказали источники NV, на аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ЗРПК Панцирь.

В июле 2024 года Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины в ночь на пятницу, 26 июля, нанесли очередной удар по аэродрому Саки. Подчеркивалось, что Саки подчеркнул, что Саки прикрывали «современные» российские средства ПВО, которые снова не смогли защитить важный военный объект.

11 июня 2025 года мониторинговый канал Крымский ветер со ссылкой на спутниковые снимки сообщал, что на аэродроме Саки в Новофедоровке произошел пожар — причем в районе, где расположены взлетно-посадочная полоса и склады.