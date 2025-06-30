Дроны ночью атаковали Керчь в Крыму, в Сети сообщали о взрывах и перекрытии Крымского моста

В захваченном россиянами городе Керчь в Крыму ночью в понедельник, 30 июня, слышали взрывы и стрельбу. Оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту, сообщает мониторинговая группа Крымский ветер.

В Сети пишут, что Крым атаковали дроны. Для борьбы с БпЛА россияне поднимали вертолеты с аэродрома Кача.

Минобороны страны-агрессора не упомянуло Крым в своей сводке, заявив, что росПВО «уничтожила» 15 беспилотников в Курской области и над Азовским морем.

В Керчи находится, в частности, гражданский аэропорт, который российские оккупанты в марте переоборудовали в военный и, вероятно, запускают оттуда дроны, сообщал проект Схемы 12 июня.

3 июня СБУ сообщала, что провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост. Агенты взорвали заминированные опоры моста.