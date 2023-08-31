Раскрываем нюансы. Кто из украинцев может потерять право на временную защиту в Польше в 2023 году — юрист 31 августа, 22:38 Кто из украинцев может потерять право на временную защиту в Польше в 2023 году (Фото:photoangel/freepik)

В ходе полномасштабной войны немало граждан Украины оказались в необычных условиях, далеко за пределами своей родной страны. Однако даже теперь юридические вопросы остаются практически актуальными для тех украинцев, которые временно находятся в Польше.

Международная общественная организация Объединенные за Украину, созданная с целью содействия переселенцам, установила специальную информационную платформу, которая охватывает широкий спектр важных вопросов. Эти вопросы включают такие аспекты, как иммиграционные процедуры, финансовая поддержка, социальная интеграция, образование, психологическая помощь, юридическая консультация и даже помощь в обеспечении временного жилья. Организация также предоставляет экспертные советы по различным вопросам.

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Марина Скарбек-Козетульская, опытный юрист и член Варшавской ассоциации адвокатов, имеет большой практический опыт в сфере трудового, гражданского и миграционного права, включая легализацию и адаптацию иностранцев, а также процедуры получения виз и приглашений, раскрывает вопросы временной защиты в Польше для украинцев.

Временная защита в Польше 2023

По словам эксперта, если в начале войны большая часть запросов украинцев касалась въезда в Польшу, то теперь нашим гражданам приходится решать проблемы, связанные с временной защитой. Дело в том, что при минимальном наборе необходимых документов эту защиту в Польше получить достаточно легко, но так же легко ее и потерять.

Это может произойти, если граждане Украины покинут Польшу более чем на 30 дней. Таким образом, они теряют временную защиту, а вместе с ней и финансовую помощь или право на бесплатный прием у врача. Поэтому юристы рекомендуют в первую очередь сохранять после поездки хотя бы билеты, а также в случае возвращения в Польшу обязательно сообщить на границе, что вы возвращаетесь как мигрант, который спасается от войны.

Стоит обратить внимание, что временная защита и статус беженца различаются между собой. Последний существовал всегда, регулируется международным законодательством и имеет специфическую и сложную процедуру регистрации. Более того, беженцы должны проживать только в определенных местах, определенных польскими властями. Они не имеют права переезжать в другие европейские страны, даже на легальную работу. Очевидно, что для миллионов мигрантов из Украины статус беженца нанесет огромные неудобства, а для многих из них сделает невозможным пребывание в Польше.

Поэтому после начала масштабной войны в Украине директивой ЕС была введена временная защита, которая не только предусматривает более быструю и упрощенную процедуру регистрации, но и существенно расширяет права и возможности. Речь идет о доступе к рынку труда, включая предпринимательскую деятельность, возможности получения медицинской помощи и оказания экономической поддержки.

Воспользоваться временной защитой в Польше могут не только украинцы, но и граждане других стран, при условии, что они находятся в браке с гражданами Украины.

Ранее мы писали о Программе 40+ в Польше для украинских беженцев, поиске и аренде жилья, и о польском рынке труда. Ознакомиться с этой информацией можно по ссылке.