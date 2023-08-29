Отвечает юрист. Топ-4 правовых запросов от украинцев, которые находятся в Польше 29 августа, 14:48 Топ-4 правовых запросов от украинцев в Польше (Фото:freepik/freepik)

Очень много украинцев во время полномасштабной войны оказались в непривычных условиях далеко за пределами своей Родины. Однако юридические запросы до сих пор остаются актуальными для украинцев, временно проживающих в Польше.

Международная неправительственная организация United for Ukraine, основанная с целью помочь переселенцам, создала информационную платформу, которая охватывает широкий спектр важных вопросов, среди которых иммиграция, финансовая поддержка, социальная интеграция, образование, психологическая поддержка, правовая помощь, время от времени — помощь в предоставлении временного жилья и экспертные консультации.

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Юрист, член Варшавской ассоциации адвокатов Марина Скарбек-Козетульская, которая имеет большой опыт работы в сфере трудового, гражданского и миграционного прав, в частности в легализации и адаптации пребывания иностранцев, а также оформлении виз и приглашений, отвечает на топ-4 правовых запросов от украинцев в Польше.

1 Временная защита в Польше

По словам Марины, если в начале войны большинство запросов от украинцев касались именно въезда в Польшу, то сейчас наши граждане нуждаются в решении вопросов, связанных с временной защитой. Дело в том, что при наличии минимального набора необходимых документов такую защиту в Польше достаточно легко получить, но так же легко ее и потерять. Это может произойти в том случае, если граждане Украины выезжают за пределы Польши на срок, более чем 30 дней. И здесь многие делают ошибку: часто украинцы отправляются за пределы польской границы на значительно меньшие сроки, однако потом не могут доказать, что уезжали лишь на несколько дней, а потому теряют временную защиту, а вместе с ней — и финансовую помощь или право на бесплатное посещение врача.

Поэтому юристы прежде всего советуют как минимум сохранять билеты после поездки, а также в случае возвращения в Польшу обязательно сообщать на границе, что вы возвращаетесь как мигрант, который спасается от войны.

Здесь стоит обратить внимание на определенные юридические и практические различия между временной защитой и статусом беженца. Последний существовал всегда, он регулируется международными законами и имеет конкретную и достаточно сложную процедуру оформления. Беженцы к тому же должны жить только в конкретных местах, определенных польскими властями. Они не имеют права ни на перемещение в другие страны Европы, ни даже на легальное трудоустройство. Очевидно, что для миллионов переселенцев из Украины статус беженца создал бы огромные неудобства, а для многих из них — вообще бы сделал невозможным пребывание в Польше.

Поэтому после начала полномасштабной войны в Украине директивой Евросоюза была введена временная защита, которая не только предусматривает более быструю и легкую процедуру оформления, но и предоставляет значительно большие права и возможности. Это доступ к рынку труда, включая предпринимательскую деятельность, возможность получения медицинской помощи и оказания финансовой поддержки. Кстати, временной защитой в Польше могут воспользоваться не только украинцы, но и граждане других стран при условии, если они находятся в браке с гражданами Украины.

2 Программа 40+ для украинских беженцев

Среди наиболее актуальных запросов переселенцев из Украины юристы отмечают вопросы адаптации, поиска жилья и работы, а также устройства детей в образовательные учреждения. Марина Скарбек-Козетульская обращает внимание, что на всех польских государственных интернет-ресурсах размещено множество информации по этому поводу. К тому же для удобства мигрантов вся она переведена на украинский язык. Больше советов можно найти на сайтах различных неправительственных фондов, включая United for Ukraine, где размещены подробные инструкции по адаптации в Польше. В частности, там можно подробно узнать о введенной польским правительством программе 40+.

Эта программа действует в течение 120 дней с момента пересечения границы, поэтому стоит воспользоваться ею в самом начале пребывания в стране. 40+ предусматривает, что каждый человек в Польше, который берет на себя заботу об украинских мигрантах, в частности предоставляет им жилье, получает от государства компенсацию в 40 злотых в сутки из расчета на каждого переселенца. Такой программой воспользовались не только частные владельцы жилья, но и немало мини-отелей и загородных пансионатов, которые предоставляют вполне приличные условия для проживания в течение первых 120 дней пребывания в Польше.

Предполагается, что за этот срок мигранты смогут найти себе жилье для проживания, устроить детей в школу и садик и позаботиться о собственном трудоустройстве.

3 Поиск и аренда жилья в Польше

Среди основных юридических сложностей, с которыми сталкиваются украинцы за границей, юристы называют именно поиск и аренду жилья. Ведь в Польше существует специальная процедура найма квартиры, тонкости которой известны даже не всем польским арендодателям. Поэтому здесь часто может понадобиться квалифицированная юридическая помощь. Следует также обратить внимание, что большинство квартир в стране сдаются сразу на годовой срок, и это оформляется нотариально. Поэтому в случае если арендатор захочет уехать из квартиры преждевременно, он вынужден будет рассчитаться за весь срок.

4 Рынок труда в Польше

Немало вопросов возникает у переселенцев и относительно местного рынка труда, который в Польше имеет существенные отличия от украинского. По польскому законодательству существует сразу несколько типов трудовых соглашений, которые подписываются при трудоустройстве. Главные из них — это стандартный трудовой контракт, а также гражданско-правовое соглашение, которое обычно является более простым для выполнения как работодателем, так и самим работником. Поэтому юристы советуют обратить внимание именно на него. Благодаря такому соглашению, в частности, будет легче урегулировать вопрос надлежащих условий труда или невыплаты заработной платы, поскольку в Польше, к сожалению, также случаются недобросовестные работодатели, и такие случаи не единичны.