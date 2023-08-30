Учебный год 2023−2024: три режима, длиннее на месяц, обновленный график каникул 30 августа, 16:28 Новые даты каникул в школах Украины (Фото:Drazen Zigic/freepik)

Начало учебного года в Украине традиционно запланировано на 1 сентября, однако на этот раз организация учебного процесса будет соответствовать военным реалиям каждого региона страны, что приведет к применению трех режимов обучения: очного, дистанционного и смешанного.

Руководство школ и областные военные администрации будут решать, какой режим обучения будет введен в конкретном учебном учреждении. Родственники учеников получат возможность перевести своих детей в другую школу, где учебный формат соответствует их требованиям и желаниям.



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Важно отметить, что график каникул будет одинаковым для всех школьников. В этом учебном году планируется удлиненный период каникул, однако общее количество учебных дней увеличится. Это необходимо для компенсации пропущенных учебных дней во время периодов, когда отсутствовало электроснабжение и обучение было приостановлено.

Итак, учебный год 2023/2024 будет длиться на месяц дольше: с 1 сентября до 28 июня следующего года.

Когда будут школьные каникулы 2023/2024

осенние каникулы — с 23 по 29 октября 2023 года;

зимние каникулы — с 23 декабря 2023 года до 7 января 2024 года;

весенние каникулы — с 25 по 31 марта 2024 года;

летние каникулы — с 29 июня до 31 августа 2024 года.

Для первоклассников Киева запланирована дополнительная неделя каникул, которая продлится с 19 по 25 февраля следующего года. Окончание учебного года запланировано на 31 мая. С 1 сентября до 28 июня будут возможны компенсаторные занятия, направленные на предоставление компенсации за потери и пробелы в обучении. Этот период также охватит проведение аттестаций и другие мероприятия.

Что касается украинских учеников, которые учатся дистанционно за рубежом, с 1 сентября им будет необходимо пройти только обязательный 6−8-часовой блок по украинскому языку, литературе, истории Украины и географии, в зависимости от класса. Другие базовые предметы ученики будут изучать в местных школах, а их оценки будут переданы в украинское учебное заведение.