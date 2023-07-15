Ночная атака на Запорожье: поврежден инфраструктурный объект, ранен мужчина 15 июля, 10:10 Последствия вражеской атаки (Фото:Анатолий Куртев/Telegram)

Российские беспилотники дважды за ночь атаковали окрестности Запорожья, пострадал человек.

Об этом сообщает секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев в Telegram.

По его словам, из-за ночной атаки в одном из районов города был поврежден инфраструктурный объект. 62-летнего мужчину, который получил ранения, доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

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Также Куртев добавил, что в результате атаки поврежден жилой фонд — в четырех многоэтажных домах вылетели окна. На месте работают соответствующие службы.

Армия РФ в ночь на субботу, 15 июля, атаковала Украину шестью иранскими БПЛА Shahed-136/131. Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить четыре дрона.