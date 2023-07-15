Ночная атака на юг. Над Николаевской областью сбили три шахеда — ОВА 15 июля, 08:49 Ночью над Николаевской областью сбили три шахеды (Фото:REUTERS / Roman Petushkov)

Российские войска в ночь на субботу, 15 июля, пытались атаковать дронами-камикадзе юг Украины. Силы противовоздушной обороны сбили над Николаевской областью три беспилотника, однако есть попадания в Запорожской.



Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

«В ночь с 14 на 15 июля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области были сбиты три дрона-камикадзе типа Shahed 136/131», — написал он.

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Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что есть попадания в Запорожской области. Последствия атаки пока неизвестны.

«Была мощная работа (в Запорожской области, — ред.). Работали силы противовоздушной обороны. К сожалению, есть попадания, но итоги ночной атаки еще подводятся», — добавила пресс-секретарь.

По словам Гуменюк, оккупанты обеспокоены из-за ситуации на Запорожском направлении, а также из-за того, как будут развиваться события через реку Днепр. Поэтому россияне атакуют прифронтовые регионы.

С вечера 13 июля по утро 14 июля армия РФ атаковала Украину 17-ю БПЛА Shahed-136/131. 16 из них удалось сбить силами ПВО.