Россия атаковала Украину «шахедами». Воздушные силы рассказали, сколько целей удалось уничтожить 15 июля, 09:23 Ночью РФ атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

Армия РФ в ночь на субботу, 15 июля, атаковала Украину шестью иранскими БПЛА Shahed-136/131. Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить четыре дрона.

Воздушные силы ВСУ в Telegram отметили, что запуск БПЛА россияне осуществили с южного направления.

По сообщению Воздушных сил, за прошедшие сутки 14 июля, кроме дронов, уничтоженных в ходе ночной атаки, противовоздушной обороной было уничтожено три разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня — Орлан и Зала, а также три ударных дрона типа Ланцет.

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Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким также сообщил, что силы ПВО сбили над Николаевской областью три беспилотника.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что есть попадания в Запорожской области. Последствия атаки пока неизвестны.

С вечера 13 июля по утро 14 июля армия РФ атаковала Украину 17-ю БПЛА Shahed-136/131. 16 из них удалось сбить силами ПВО.