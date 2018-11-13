13 ноября 2018, вторник

Возле стадиона Спартак в Киеве сгорел автомобиль

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Автомобиль может не подлежать ремонту

Автомобиль может не подлежать ремонту

Вечером в понедельник, 12 ноября, вблизи столичного стадиона Спартак загорелся легковой автомобиль.

Пожар возник на пересечении Подольского спуска и улицы Кирилловской.

В данный момент спасатели выясняют причины инцидента и количество пострадавших.

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