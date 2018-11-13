Возле стадиона Спартак в Киеве сгорел автомобиль

Вечером в понедельник, 12 ноября, вблизи столичного стадиона Спартак загорелся легковой автомобиль.
Пожар возник на пересечении Подольского спуска и улицы Кирилловской.
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В данный момент спасатели выясняют причины инцидента и количество пострадавших.
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Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
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