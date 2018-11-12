В Киеве пьяная женщина-водитель устроила ДТП и пыталась драться с полицейскими

Ночью в Киеве на перекрестке улиц Николая Василенко и Машиностроительной автомобиль Volvo 350, за рулем которого, находилась нетрезвая женщина-водитель, вылетел с проезжей части и снес оградительные столбики.

Как рассказали очевидцы, они увидели поврежденный автомобиль на тротуаре и водителя Volvo с явными признаками алкогольного опьянения, после чего вызвали экипаж патрульной полиции, сообщает Информатор.

Предварительно установлено, что Volvo поворачивал с переулка Радищева на улицу Николая Василенко, однако по неизвестным причинам вылетел с проезжей части и остановился на тротуаре. В момент инцидента на пешеходной зоне и остановке, которая находится поблизости, не было людей.

В машине находилась женщина с супругом. Свидетели рассказали, что женщина вела себя неадекватно и пыталась драться с сотрудниками полиции. До приезда правоохранителей она пытались уехать с места происшествия, но ей помешали оградительные столбики, которые зацепились за машину.

У женщины не было водительского удостоверения и других документов. Чтобы установить ее личность, на место привезли паспорт водителя. Ей предложили пройти тест на содержание алкоголя в крови. Прибор показал 1,85 промилле, что превышает норму в более чем 9 раз. Патрульные сообщили, что супруг женщины также был нетрезв, но решил посадить за руль свою жену.

На женщину-водителя был составлен административный материал за вождение автомобилем в нетрезвом состоянии. На месте работали сотрудники патрульной полиции.