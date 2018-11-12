12 ноября 2018, понедельник

В Чехии в результате ДТП погибли четверо украинцев

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ДТП забрало жизни четырех закарпатцев
Фото: Новости Закарпатья

ДТП забрало жизни четырех закарпатцев

В Чехии в результате столкновения грузовика с микроавтобусом Mercedes погибли четверо граждан Украины, еще одна украинка получила серьезные травмы.

По информации Новостей Закарпатья, смертельное ДТП произошло вечером 11 ноября в районе чешского городка Тршинец.

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В микроавтобусе находилась пятеро заробитчан из Закарпатской области. В результате ДТП четверо закарпатцев погибли, одну женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Погибшими являются жители Виноградовского и Хустского районов.

В посольстве Украины в Праге пока не прокомментировали гибель украинцев.

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