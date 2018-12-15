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Возле Софийской площади горит киоск - соцсети

Сегодня, 14:01
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Василий Горбаль/Facebook

Возле Софийской площади горит киоск, сообщил народный депутат Василий Горбаль в Facebook.

В комментариях Горбаль также отметил, что на месте дежурят пожарные.

Полиция задержала в центре Киева неизвестных с "очень опасными предметами"

Напомним, сейчас на Софийской площади тысячи верующих собрались на Объединительный собор, на котором изберут предстоятеля и примут устав единой Украинской православной церкви.

Для охраны порядка на Софийской площади привлекли около 4000 правоохранителей

Теги:   Пожар Софийская площадь Киев

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