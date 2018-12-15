Возле Софийской площади горит киоск - соцсети
Сегодня, 14:01
250
Возле Софийской площади горит киоск, сообщил народный депутат Василий Горбаль в Facebook.
В комментариях Горбаль также отметил, что на месте дежурят пожарные.
Полиция задержала в центре Киева неизвестных с "очень опасными предметами"
Напомним, сейчас на Софийской площади тысячи верующих собрались на Объединительный собор, на котором изберут предстоятеля и примут устав единой Украинской православной церкви.
Для охраны порядка на Софийской площади привлекли около 4000 правоохранителей