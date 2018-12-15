Возле Софийской площади горит киоск - соцсети Сегодня, 14:01 250 Цей матеріал також доступний українською Василий Горбаль/Facebook

Возле Софийской площади горит киоск, сообщил народный депутат Василий Горбаль в Facebook.

В комментариях Горбаль также отметил, что на месте дежурят пожарные.

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Напомним, сейчас на Софийской площади тысячи верующих собрались на Объединительный собор, на котором изберут предстоятеля и примут устав единой Украинской православной церкви.

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