Полиция задержала в центре Киева неизвестных с "очень опасными предметами" Сегодня, 13:02 958 Цей матеріал також доступний українською Полиция усиленно охраняет центр Киева

Киевская полиция доставила в отделение двух человек, которые ходили в центре столицы с ножом и нунчаками.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала Прямой.

"Мы задержали двух человек, у одного был большой нож, у другого – нунчаки. Мы доставили их в территориальное отделение полиции и будем разбираться, зачем они пришли на такое мероприятие с этими очень опасными предметами", - рассказал Крищенко.

Напомним, правоохранители призвали киевлян и гостей столицы не реагировать на возможные провокации. Все подразделения МВД работают в усиленном режиме.