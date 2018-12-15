Полиция задержала в центре Киева неизвестных с "очень опасными предметами"
Сегодня, 13:02
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Киевская полиция доставила в отделение двух человек, которые ходили в центре столицы с ножом и нунчаками.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала Прямой.
"Мы задержали двух человек, у одного был большой нож, у другого – нунчаки. Мы доставили их в территориальное отделение полиции и будем разбираться, зачем они пришли на такое мероприятие с этими очень опасными предметами", - рассказал Крищенко.
Напомним, правоохранители призвали киевлян и гостей столицы не реагировать на возможные провокации. Все подразделения МВД работают в усиленном режиме.