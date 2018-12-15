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Для охраны порядка на Софийской площади привлекли около 4 тысяч правоохранителей

Сегодня, 11:17
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Ситуацию на Софийской площади контролируют правоохранители

Скриншот видео Общественное/Youtube

В Киеве на Софийской площади общественный порядок во время Объединительного собора обеспечивает около 4 тысяч сотрудников Национальной полиции и военнослужащих Национальной гвардии.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире телеканала Прямой.

Он отметил, что ситуация на площади находится под полным контролем правоохранительных органов.

"К охране общественной безопасности привлечено около 4 тысяч сотрудников Национальной полиции и военнослужащих Национальной гвардии и, безусловно, принимаются все необходимые меры для защиты прав и свобод мирных граждан. Это и необходимость, вызванная временем и строгим тревожным настоящим", - сказал Шкиряк.

Напомним, 15 декабря в Софии Киевской состоится Объединительный собор, на котором тайным голосованием изберут предстоятеля единой Украинской православной церкви. На Собор приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

По данным СМИ, на Объединительном соборе УПЦ КП предложит две кандидатуры – митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) и митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевич).

Томос об автокефалии выбранном предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.

Теги:   Автокефалия Площадь Софийский собор Софийская площадь

Спецтема   Украина получает томос

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