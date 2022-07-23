«Какой был смысл договариваться с Россией?» Жданов — о рисках экспорта зерна, снятии санкций с РФ и огневом «мешке» возле Херсона. Интервью

23 июля, 20:11
Эксклюзив НВ
Зерновой терминал после российского ракетного удара в морском порту Одессы (Фото:REUTERS/Stringer)

Зерновой терминал после российского ракетного удара в морском порту Одессы (Фото:REUTERS/Stringer)

Автор: Алексей Тарасов

Военный эксперт Олег Жданов недоволен соглашением об экспорте украинского зерна, которое 22 июля Украина подписала с Турцией и ООН в Стамбуле.

В интервью Радио НВ он рассказал, чем опасны такие договоренности и как они связаны с ударом по Одесскому морскому порту, а также о ситуации на южном фронте и полуокружении россиян Вооруженными силами Украины.

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 Россия ударила по Одесскому порту. Случилось это сразу после подписания соглашения по экспорту зерна. Мы видели условия договоренностей. Какие военные риски вы видите в этом?

— У меня вопрос к нашему политическому руководству: они что, ожидали другой реакции от Российской Федерации? Каков был смысл договариваться с Россией? Россия в очередной раз продемонстрировала, что договор с РФ не стоит бумаги, на которой он написан.

А риски таковы, что нам нужно будет разминировать фарватеры на входе в порты и запускать туда иностранные суда. Кто будет обеспечивать безопасность этих судов? А если в иностранное судно попадет ракета Калибр при погрузке в нашем порту, кто будет отвечать за это?

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Кстати, по соглашению, которое опубликовали: мы с вами не знаем условий. Нам не показали тот протокол, где указано, какие санкции сняты с России по нашей просьбе для того, чтобы подписать это соглашение. Говорят, что это тайная часть почему-то.

[В соглашении] ни одного слова нет о гарантиях безопасности. Кто берет на себя гарантии безопасности при входе, загрузке и выходе иностранных или других судов?

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— Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что это репутация Турции и ООН, что Россия должна соблюдать эти условия.

– Турецкие военные корабли ( Турция - страна-член НАТО) должны были сегодня зайти в порт Одессы и там попасть под ракетный удар? Никто не гарантирует [безопасность] – ни Турция, ни ООН. Они этого не прописали в этом документе. Это самое удивительное. А наше руководство соглашается и подписывает.

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Теги:   Одесса Турция ООН Экспорт Корабль Запорожская область Херсонская область Юг Украины Зерно Одесский морской порт Запорожская АЭС Радио НВ Продовольственный кризис

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