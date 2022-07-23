В России заявили, что не имеют никакого отношения к удару по Одесскому порту — Минобороны Турции 23 июля, 18:00 Россия 23 июля нанесла удар двумя ракетами Калибр по одесскому порту (Фото:Суспільне.Одеса)

Российская сторона утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетному удару по Одесскому порту и «подробно изучает этот вопрос».

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает агентство Анадолу.

По его словам, турецкая сторона получила информацию о ракетном ударе по Одесскому порту, после чего состоялся разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

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Акар также сообщил, что состоялся разговор и с российской стороной.

«Россияне сказали нам, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этой атаке, и что они очень внимательно и подробно изучают этот вопрос. То, что такой инцидент произошел сразу после сделки, нас очень обеспокоило. Мы тоже обеспокоены этим», — сказал министр обороны Турции.

«Мы продолжаем выполнять свои обязательства по договоренности, которую мы достигли вчера, и мы также высказывались на наших встречах, что мы за то, чтобы стороны продолжали их сотрудничество спокойно и терпеливо… Включая представителя ООН, представители России и Украины сейчас начали работать вместе с Турцией в Совместном координационном центре. Мы надеемся и желаем, чтобы эти и подобные события были быстро реализованы в соответствии с достигнутым соглашением. В настоящее время мы внимательно следим за инцидентом и поддерживаем контакты. Мы надеемся и желаем, чтобы эти работы продолжались так, как говорится в соглашении», — добавил турецкий министр.

23 июля, на следующий день после подписания соглашения об экспорте украинского зерна, Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две сбили силы ПВО. Как сообщили в Минагрополитики, в порте находилось зерно, которое готовили на экспорт. Позже в ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище в Одесском порту, пожар вскоре был потушен.

В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо [генсеку ООН Антониу] Гутерришу и [президенту Турции Реджепу] Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.

Российский удар осудили лидеры США и европейских стран, заявив, что РФ продемонстрировала свое пренебрежение международным правом и обязательствами. Представитель Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша заявил, что генсек организации «безусловно осуждает» сообщения о ракетных ударах России по Одесскому морскому порту.

22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировании экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

Предполагается, что в Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов в украинские порты смогут возобновить в ближайшие дни.

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