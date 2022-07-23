Несмотря на удар РФ по порту в Одессе. Украина продолжит подготовку к запуску экспорта зерна — министр инфраструктуры

23 июля, 17:00
Мининфраструктуры готовится к запуску экспорта аграрной продукции из украинских портов (Фото:Александр Кубраков / Facebook)

Мининфраструктуры готовится к запуску экспорта аграрной продукции из украинских портов (Фото:Александр Кубраков / Facebook)

Украина продолжит подготовку к запуску экспорта аграрной продукции через Черное море, несмотря на то, что Россия нанесла ракетный удар по Одесскому порту.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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«Сегодня Россия нанесла ракетный удар по территории Одесского порта, тем самым в очередной раз показав миру свои истинные намерения. В последние месяцы ракетные удары по объектам инфраструктуры стали второй, а иногда даже первой целью врага. Каждый день десятки ракет направляются на железную дорогу, мосты, нефтехранилища, порты. Это не останавливает нашу работу и наше сопротивление. Железнодорожники, автодорожники и портовики каждый день, как и вся страна, работают в условиях военной агрессии. И никто из нас не планирует останавливаться — именно этого хочет оккупант, разрушить инфраструктуру, уничтожить экономику, тем самым ослабив армию», — написал министр на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что накануне в Стамбуле было подписано соглашение о безопасном вывозе украинского зерна.

«Мы не доверяем России, но доверяем своим партнерам и союзникам, именно поэтому Инициатива о безопасной транспортировке зерна и пищевых продуктов из украинских портов была подписана с ООН и Турцией, а не с Россией», — отметил Кубраков.

«Этот документ не был жестом „доброй воли“, но результатом работы Вооруженных Сил Украины, которые освободили остров Змеиный. Что в свою очередь стало возможным благодаря поддержке наших союзников, предоставляющих нам современное и эффективное оружие для защиты береговой линии. Документ был подписан на украинских условиях — никаких россиян в территориальных водах Украины, никаких уступок по санкциям», — добавил министр.

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Он заявил, что ООН и украинские союзники и партнеры надеются, что Стамбульская инициатива сможет не только спасти экономику Украины, но и миллионы людей от голода, а миллиарды — от обнищания.

«Как всегда — мы доверяем Военно-морским Силам, ВСУ и всем силам обороны, которые готовы давать отпор оккупантам. Вчера никто не подписал соглашение о капитуляции РФ, война не закончилась, как кто-то решил», — подчеркнул Кубраков.

Кубраков отметил, что «равно как наша железная дорога продолжает движение, а автоперевозчики доставляют необходимые продукты, медикаменты и оружие на нулевые позиции, мы не отступим от своей цели — разблокировать морские порты».

«Мы продолжаем техническую подготовку к запуску экспорта аграрной продукции из наших портов», — заявил министр инфраструктуры Украины.

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Днем 23 июля Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две сбили силы ПВО. Как сообщили в Минагрополитики, в порту находилось зерно, которое готовили на экспорт. Позже в ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище в Одесском порту, пожар вскоре был потушен.

В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо [генсеку ООН Антониу] Гутерришу и [президенту Турции Реджепу] Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.

22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировании экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

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Предполагается, что в Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов в украинские порты смогут возобновить в ближайшие дни.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Мининфраструктуры Одесса Турция ООН Черное море Зерно Одесский морской порт Александр Кубраков Война России против Украины Ракетный удар экспорт зерна

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