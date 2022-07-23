Несмотря на удар РФ по порту в Одессе. Украина продолжит подготовку к запуску экспорта зерна — министр инфраструктуры 23 июля, 17:00 Мининфраструктуры готовится к запуску экспорта аграрной продукции из украинских портов (Фото:Александр Кубраков / Facebook)

Украина продолжит подготовку к запуску экспорта аграрной продукции через Черное море, несмотря на то, что Россия нанесла ракетный удар по Одесскому порту.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Сегодня Россия нанесла ракетный удар по территории Одесского порта, тем самым в очередной раз показав миру свои истинные намерения. В последние месяцы ракетные удары по объектам инфраструктуры стали второй, а иногда даже первой целью врага. Каждый день десятки ракет направляются на железную дорогу, мосты, нефтехранилища, порты. Это не останавливает нашу работу и наше сопротивление. Железнодорожники, автодорожники и портовики каждый день, как и вся страна, работают в условиях военной агрессии. И никто из нас не планирует останавливаться — именно этого хочет оккупант, разрушить инфраструктуру, уничтожить экономику, тем самым ослабив армию», — написал министр на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что накануне в Стамбуле было подписано соглашение о безопасном вывозе украинского зерна.

«Мы не доверяем России, но доверяем своим партнерам и союзникам, именно поэтому Инициатива о безопасной транспортировке зерна и пищевых продуктов из украинских портов была подписана с ООН и Турцией, а не с Россией», — отметил Кубраков.

«Этот документ не был жестом „доброй воли“, но результатом работы Вооруженных Сил Украины, которые освободили остров Змеиный. Что в свою очередь стало возможным благодаря поддержке наших союзников, предоставляющих нам современное и эффективное оружие для защиты береговой линии. Документ был подписан на украинских условиях — никаких россиян в территориальных водах Украины, никаких уступок по санкциям», — добавил министр.

Он заявил, что ООН и украинские союзники и партнеры надеются, что Стамбульская инициатива сможет не только спасти экономику Украины, но и миллионы людей от голода, а миллиарды — от обнищания.

«Как всегда — мы доверяем Военно-морским Силам, ВСУ и всем силам обороны, которые готовы давать отпор оккупантам. Вчера никто не подписал соглашение о капитуляции РФ, война не закончилась, как кто-то решил», — подчеркнул Кубраков.

Кубраков отметил, что «равно как наша железная дорога продолжает движение, а автоперевозчики доставляют необходимые продукты, медикаменты и оружие на нулевые позиции, мы не отступим от своей цели — разблокировать морские порты».

«Мы продолжаем техническую подготовку к запуску экспорта аграрной продукции из наших портов», — заявил министр инфраструктуры Украины.

Днем 23 июля Россия атаковала Одесский морской порт ракетами Калибр. Две из них попали в объекты инфраструктуры, еще две сбили силы ПВО. Как сообщили в Минагрополитики, в порту находилось зерно, которое готовили на экспорт. Позже в ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище в Одесском порту, пожар вскоре был потушен.

В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо [генсеку ООН Антониу] Гутерришу и [президенту Турции Реджепу] Эрдогану». По словам спикера ведомства Олега Николенко, стране-агрессору понадобилось менее 24 часов, чтобы нарушить договоренности.



22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировании экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Зеркальный договор с Турцией и ООН подписала Россия.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

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Предполагается, что в Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что движение судов в украинские порты смогут возобновить в ближайшие дни.

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