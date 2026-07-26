ПВО за ночь обезвредила пять из семи баллистических ракет, Х-59/69 и более сотню дронов

Войска страны-агрессора России в ночь на воскресенье, 26 июля, атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/69, 7 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 136 ударными БПЛА типа Shahed, в том числе реактивными, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа Пародия.

Об этом сообщают Воздушные силы.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, средствами противовоздушной обороны была сбита и подавлена одна управляемая авиационная ракета Х-59/69, пять баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 104 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

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По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 27 ударных БПЛА в 18 точках, а также падение обломков сбитых ракет в семи точках.

Инфографика: Воздушные силы

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА.

В результате российского удара в ночь на 26 июля произошли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах Киева.

Утром 26 июля российские оккупационные войска атаковали город Кривой Рог Днепропетровской области. В результате удара в торговом центре возник пожар.