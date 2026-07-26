Сбитая украинскими военными российская ракета взрывается над Киевом, 19 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером 25 июля Россия атаковала Украину баллистическими ракетами. В Киеве прогремели взрывы, последствия атаки фиксируются в трех районах столицы.

06:30 Один человек получил ранения в результате удара дрона в Шевченковском районе Харькова. Беспилотник попал в автомобиль, сообщил мэр Игорь Терехов.

05:05 Группа БПЛА на севере Черниговской области — курсом на юг, сообщают Воздушные силы.

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04:10 Ракета в направлении Черноморска, сообщают Воздушные силы.

03:21 Киев — отбой воздушной тревоги и отбой угрозы применения баллистического вооружения.

02:54 Угроза применения баллистического вооружения с севера.

Фото: alerts.in.ua

02:50 Киев — воздушная тревога!

01:13 Киев и ряд регионов — отбой воздушной тревоги!

Фото: alerts.in.ua

00:53 Кличко сообщил, что в Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный дом. Произошло возгорание на уровне 7−8-го этажей.

В Соломенском районе в результате падения обломков возникло возгорание на территории нежилой застройки.

В Деснянском районе горят автомобили и парковки.

Экстренные службы направляются на места.

00:23 В Киеве прогремели взрывы.

00:21 Угроза применения баллистического вооружения с севера.

Фото: alerts.in.ua

00:20 Киев — воздушная тревога!

23:11 В Черниговской области отменена воздушная тревога. Объявлена воздушная тревога в Полтавском и Николаевском районах. Воздушные силы сообщили, что группа «Шахедов» в Сумской области летит в Харьковскую область, а группа «Шахедов» в Харьковской области летит в Полтавскую область.

Инфографика: alerts.in.ua

22:57 В Одесской и Полтавской областях отменена воздушная тревога. Также отменена воздушная тревога в Черниговском районе. Объявлена воздушная тревога на всей территории Сумской области.

Инфографика: alerts.in.ua

21:52 Воздушные силы сообщили, что реактивный «Шахед» летит из Днепропетровской области в Полтавскую. Также сообщается о реактивном «Шахеде», летящем на юг Одесской области. Объявлена воздушная тревога в Прилукском районе Черниговской области.

Инфографика: alerts.in.ua

21:40 Объявлена воздушная тревога в Полтавском районе и в Днепровском районе Днепропетровской области.

Инфографика: alerts.in.ua

22:31 Объявлена воздушная тревога на всей территории Харьковской области, а также в Самаровском и Павлоградском районах Днепропетровской области.

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22:29 Объявлена воздушная тревога в Нежинском районе Черниговской области.

Инфографика: alerts.in.ua

22:19 В 22:17 Воздушные силы предупредили об активности российской тактической авиации на юго-восточном направлении и сразу же сообщили об очередном пуске КАБов в Запорожской области.

22:05 В Корюковском и Нежинском районах Черниговской области отменена воздушная тревога. Также отменена воздушная тревога в Лубенском районе Полтавской области.

Инфографика: alerts.in.ua

22:03 Отменена воздушная тревога в Вышгородском районе Киевской области и Черниговском районе Черниговской области.

Инфографика: alerts.in.ua

21:52 Объявлена воздушная тревога в Болградском, Белгород-Днестровском и Измаильском районах Одесской области, а также в Лубенском районе Полтавской области. Воздушные силы сообщили, что «Шахеды» в Сумской области движутся в направлении Полтавской области. Также сообщается, что «Шахеды» летят в сторону Вилково со стороны Черного моря.

Инфографика: alerts.in.ua

21:38 В Черниговском районе Черниговской области и Вышгородском районе Киевской области снова объявлена воздушная тревога. В Харьковской области отменена воздушная тревога в Берестинском районе.

Инфографика: alerts.in.ua

21:23 В Вышгородском районе Киевской области и в Черниговском районе Черниговской области отменена воздушная тревога.

Инфографика: alerts.in.ua

21:19 Объявлена воздушная тревога на всей территории Харьковской области.

Инфографика: alerts.in.ua

21:16 «Шахеды» на западе Черниговской области летят в Киевскую область, сообщили Воздушные силы.

21:13 Россия снова применила КАБы по Запорожской области и городу Запорожье, сообщили Воздушные силы. В Вышгородском районе Киевской области объявлена воздушная тревога.

Инфографика: alerts.in.ua

21:01 Россия атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами (КАБ), сообщили Воздушные силы. Объявлена воздушная тревога в Миргородском районе Полтавской области. Отменена воздушная тревога во всех районах Днепропетровской области, кроме Синельниковского.

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20:47 Россия атаковала Харьковскую область управляемыми авиабомбами (КАБ), сообщили Воздушные силы. Воздушная тревога объявлена на всей территории Черниговской области, в Роменском районе Сумской области, а также в Богодуховском и Купянском районах Харьковской области.

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20:28 «Шахеды» летят в направлении Павлограда с юга, сообщили Воздушные силы. В Корюковском районе Черниговской области снова объявлена воздушная тревога.

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20:17 Отменена воздушная тревога в Ахтырском и Роменском районах Сумской области, Купянском, Берестинском и Богодуховском районах Харьковской области, а также в Криворожском, Никопольском, Каменском и Самаровском районах Днепропетровской области.

Инфографика: alerts.in.ua

20:09 В Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях отменена воздушная тревога. Также отменена воздушная тревога в Корюковском районе Черниговской области.

Инфографика: alerts.in.ua

В 18:08 Воздушные силы сообщили, что «Шахеды» летят в направлении города Запорожье, а в 18:21 — что «Шахеды» летят в направлении Черноморска.

В 19:27 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики с севера, а в 19:30 сообщили о скоростной цели, летевшей на Павлоград, и одновременно — о ракете, летевшей на Полтаву.

В 19:33 Воздушные силы вновь сообщили о «Шахедах», летевших в направлении Запорожья.

По состоянию на 19:54 воздушная тревога продолжается в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях, а также в Нежинском, Новгород-Северском и Корюковском районах Черниговской области.