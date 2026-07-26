Ночью РФ атаковала Киев баллистикой: в Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный дом, трое пострадавших

26 июля, 07:28
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Последствия удара РФ по Киеву (Фото: ГСЧС Киева / Telegram)

Последствия удара РФ по Киеву (Фото: ГСЧС Киева / Telegram)

В результате российского удара в ночь на 26 июля произошли пожары в Деснянском, Шевченковском и Соломенском районах Киева, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Обновлено в 09:09. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки пострадали три человека, один из них госпитализирован.

В Деснянском районе ликвидировали возгорание складского здания на площади 150 кв. м, а также 10 легковых и одного грузового автомобиля на парковке.

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ГСЧС Киева / Telegram
Фото: ГСЧС Киева / Telegram

В Шевченковском районе в результате попадания произошло возгорание в 4-этажном отселенном здании. Спасатели ликвидировали пожар.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в этом районе обломки упали на 18-этажный дом, а возгорание произошло на уровне 7−8-го этажей.

ГСЧС Киева / Telegram
Фото: ГСЧС Киева / Telegram

В Соломенском районе произошли возгорание и разрушение нежилого здания. Пожар ликвидировали.

По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет.

ГСЧС Киева / Telegram
Фото: ГСЧС Киева / Telegram

В ночь на 26 июля Россия атаковала Украину беспилотниками и баллистическими ракетами. В частности, взрывы гремели в Харькове и Киеве.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Киев Обстрел ГСЧС Война России против Украины

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