Командование Воздушных сил ВСУ в четверг, 26 июня, показало, как летчик с позывным Denfix уничтожает шахед во время российской атаки на Украину.

На опубликованных кадрах видно боевую работу украинского истребителя МиГ-29 и взрыв после попадания ракеты класса воздух-воздух в цель.

Воздушные силы рассказали, что авиация при необходимости привлекается для отражения российских ударов ракетами и дронами и успешно уничтожает цели.

Военный Denfix пилотирует фронтовой истребитель Севастопольской бригады тактической авиации. На его боевом счету — более 20 уничтоженных крылатых ракет и беспилотников.

Ранее 26 июня Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты ночью атаковали Украину 41 дроном, ПВО обезвредила 24 из них. Зафиксировано попадание в семи локациях.