Воздушные силы ВСУ показали, как истребитель МиГ-29 сбивает российский шахед — видео

26 июня, 12:24
Поделиться:
Пилот МиГ-29 уничтожил российский шахед ракетой воздух-воздух (Фото: Скриншот видео / Командование Воздушных сил ВСУ)

Пилот МиГ-29 уничтожил российский шахед ракетой воздух-воздух (Фото: Скриншот видео / Командование Воздушных сил ВСУ)

Командование Воздушных сил ВСУ в четверг, 26 июня, показало, как летчик с позывным Denfix уничтожает шахед во время российской атаки на Украину.

На опубликованных кадрах видно боевую работу украинского истребителя МиГ-29 и взрыв после попадания ракеты класса воздух-воздух в цель.

Воздушные силы рассказали, что авиация при необходимости привлекается для отражения российских ударов ракетами и дронами и успешно уничтожает цели.

Реклама

Читайте также:
«Очень дорогая электроника». РФ использует против Украины обновленные шахеды с искусственным интеллектом и радиоуправлением — АР

Военный Denfix пилотирует фронтовой истребитель Севастопольской бригады тактической авиации. На его боевом счету — более 20 уничтоженных крылатых ракет и беспилотников.

Ранее 26 июня Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты ночью атаковали Украину 41 дроном, ПВО обезвредила 24 из них. Зафиксировано попадание в семи локациях.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   шахеды атака шахедов Дроны МиГ-29 Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X