Воздушные силы ВСУ показали, как истребитель МиГ-29 сбивает российский шахед — видео
Пилот МиГ-29 уничтожил российский шахед ракетой воздух-воздух (Фото: Скриншот видео / Командование Воздушных сил ВСУ)
Командование Воздушных сил ВСУ в четверг, 26 июня, показало, как летчик с позывным Denfix уничтожает шахед во время российской атаки на Украину.
На опубликованных кадрах видно боевую работу украинского истребителя МиГ-29 и взрыв после попадания ракеты класса воздух-воздух в цель.
Воздушные силы рассказали, что авиация при необходимости привлекается для отражения российских ударов ракетами и дронами и успешно уничтожает цели.
Военный Denfix пилотирует фронтовой истребитель Севастопольской бригады тактической авиации. На его боевом счету — более 20 уничтоженных крылатых ракет и беспилотников.
Ранее 26 июня Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты ночью атаковали Украину 41 дроном, ПВО обезвредила 24 из них. Зафиксировано попадание в семи локациях.