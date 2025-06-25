Об этом сообщается 25 июня в материале агентства Associated Press.

Оно было оснащено современной камерой, вычислительной платформой на базе искусственного интеллекта и радиосвязью, позволяющей оператору дистанционно управлять им из России. По словам украинского эксперта по дронам, оно также содержало новую иранскую технологию противодействия помехам.

Как заявил изданию военный эксперт в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Бескрестнов (позывной Флэш), большинство российских ударных дронов черного цвета. Но новый модифицированный дрон, напротив, был белого цвета.

По словам эксперта, внутри БПЛА не было никаких маркировок или этикеток, характерных для дронов российского производства — вместо этого наклейки соответствовали «стандартной иранской системе маркировки».

Эксперты, с которыми общалось AP, сказали, что этикетки не являются окончательным доказательством, но многочисленные надписи на английском языке соответствуют иранской маркировке дронов. По их словам, вполне возможно, что такие дроны Иран продал России для испытаний в боевых условиях.

«На протяжении всей войны, которая длится уже четвертый год, Москва почти каждую ночь бомбардирует Украину беспилотниками иранского производства. Они роятся над украинскими городами, их звук, похожий на шум мопедов, заполняет воздух, а противовоздушная оборона и снайперы берут их на прицел. Некоторые из них несут боевые части, но многие являются ложными целями», — пишет AP.

По словам Бескрестнова, в новом вражеском беспилотнике, обнаруженном в Украине, был обнаружен новый иранский противопомеховый прибор. При этом другие компоненты для российских беспилотников часто поставляются из России, Китая и некоторых стран Запада.

Как сказал АР эксперт по российским и иранским дронам в Международном институте стратегических исследований в Лондоне Фабиан Хинц, по крайней мере в одном эпизоде Тегеран наверняка поставил РФ дрон Shahed с реактивным двигателем.

Затем, в мае нынешнего года, украинские Воздушные силы обнаружили еще два экземпляра Shahed с реактивным двигателем — но, похоже, эти модели пока не получили широкого распространения, пишет агентство

Возможно, это связано с тем, что в иранской конструкции используется крайне сложный реактивный двигатель, который также приводит в действие иранские крылатые ракеты, сказал Хинц.

По его словам, это, вероятно, делает такой дрон слишком дорогим для оккупантов — даже если двигатель заменить на более дешевую китайскую модель.

Как сказал Бескрестнов, электроника в дроне, недавно найденном в Украине, также очень дорогая — с учетом платформы искусственного интеллекта, камеры и радиосвязи. Неясно, для чего он был задействован, но эксперт предположил, что он мог использоваться для нанесения ударов по «критически важной инфраструктуре» — в том числе и по линиям электропередач.

Как заявил 26 мая начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, украинские военнослужащие научились по звуку определять российские дроны-камикадзе типа шахед и дроны-имитаторы, которые страна-агрессор РФ запускает в больших количествах.

«Имитаторы и созданы для того, чтобы мы думали, что это (летит — ред.) шахед. Но люди на местах научились, в конце концов, различать по звуку. И визуально, и даже по параметрам полета видно, что это не шахед, а дрон-имитатор. Для этого нужно время, нужен опыт соответственный», — отметил офицер.

Позднее Игнат уточнил, что российские оккупанты меняют тактику запуска БпЛА — в попытке обойти украинскую ПВО и попасть в цели.

«Тактика россиян сейчас сводится к тому, что они постоянно меняют маршруты БпЛА и пытаются пускать их на больших высотах — более двух километров от земли и дальше пикируют вниз непосредственно на сам объект», — рассказал Игнат.

По его словам, на такой высоте они становятся более заметными для радаров, но недосягаемыми для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и мобильных огневых групп.