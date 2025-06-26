Силы обороны обезвредили 24 российских дрона из 41 во время ночной атаки — ПС
Двигатель от российского шахеда после атаки на Киев (Фото: REUTERS/Thomas Peter)
Силы обороны в ночь на четверг, 26 июня, уничтожили 24 российских дрона. Всего ночью войска РФ атаковали территории Украины 41 БПЛА.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил в Telegram.
В ночь на 26 июня россияне атаковали территорию Украины 41-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск в РФ и Гвардейское на территории временно оккупированного Крыма.
"Основное направление удара — прифронтовые территории Донецкой и Харьковской областей", — отметили военные.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной было обезврежено 24 вражеских дрона типа Shahed и беспилотники других типов на востоке, юге и севере страны.
«Восемь — сбиты огневыми средствами поражения, 16 — локально потеряны/подавлены РЭБ», — добавили Воздушные силы.
Ночью было зафиксировано попадание ударных БпЛА противника в семи локациях.
