В мобильном госпитале. Украинские военные хирурги провели уникальную операцию в одном из прифронтовых городов — Маляр 26 мая, 15:54 Цей матеріал також доступний українською Операцию провели в мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов Украины (иллюстративное фото) (Фото:armyinform.com.ua)

Украинские военные хирурги провели операции военнослужащим, которые не имеют аналогов в мире.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

«На минувшей неделе в военном мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов Украины впервые в Украине выполнена современная лапароскопическая операция — удаление почки при огнестрельном ранении с разрушением органа», — написала она в своем Facebook.

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По словам Маляр, уже сделаны две такие операции, благодаря которым удалось спасти жизни украинских военных. Они уже самостоятельно ходят по палате.

«Такие операции при боевой травме почки не имеют аналогов в мире. Военные хирурги Украины держат строй и внедряют современные малоинвазивные операции для спасения тяжелых раненых», — резюмировала она.

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