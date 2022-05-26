В мобильном госпитале. Украинские военные хирурги провели уникальную операцию в одном из прифронтовых городов — Маляр

26 мая, 15:54
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Операцию провели в мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов Украины (иллюстративное фото) (Фото:armyinform.com.ua)

Операцию провели в мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов Украины (иллюстративное фото) (Фото:armyinform.com.ua)

Украинские военные хирурги провели операции военнослужащим, которые не имеют аналогов в мире.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

«На минувшей неделе в военном мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов Украины впервые в Украине выполнена современная лапароскопическая операция — удаление почки при огнестрельном ранении с разрушением органа», — написала она в своем Facebook.

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По словам Маляр, уже сделаны две такие операции, благодаря которым удалось спасти жизни украинских военных. Они уже самостоятельно ходят по палате.

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«Такие операции при боевой травме почки не имеют аналогов в мире. Военные хирурги Украины держат строй и внедряют современные малоинвазивные операции для спасения тяжелых раненых», — резюмировала она.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2165897986902565
Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Минобороны Украины Хирургическая операция Война России против Украины

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