Более 80% раненых украинских военных возвращаются в строй — Маляр 24 апреля, 15:50 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ru/)

Благодаря усилиям медиков, более 80% раненых украинских военных возвращаются на фронт.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

«Вчера мне удалось передать паски нашим раненым в один из госпиталей Украины и медицинскому коллективу, потому что наши военные медики сегодня точно так же на фронте, они, по сути, отвечают за жизнь и здоровье наших раненых воинов. И надо понимать, что это огромная победа украинской военной медицины, чрезвычайно высокий процент раненых снова возвращается в строй — больше 80 процентов. Речь идет об уровне военной медицины, качестве лечения и реабилитации», — рассказала Маляр.

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