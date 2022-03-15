РФ хочет усилить группировку войск на Харьковском направлении, ВСУ отбили атаки на Мариуполь — сводка Генштаба
Украинские военные отбили атаку оккупантов на Мариуполь (иллюстративное фото) (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)
Российские оккупанты продолжают применять авиацию, чтобы поддерживать свои наземные группировки и уничтожать военную и гражданскую инфраструктуру на территории Украины. Также идет формирование дополнительных оккупационных подразделений для ведения боевых действий.
Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
По данным ВСУ, ситуация на украинских направлениях по состоянию на 00:00 14 марта следующая:
- оккупанты планируют усилить группировку войск ВС РФ на Харьковском направлении;
- на Волынском направлении сохраняется высокая вероятность проведения провокаций на белорусских объектах, чтобы втянуть в войну Беларусь;
- на Полесском направлении оккупационные войска ведут боевые действия в районах населенных пунктов Полесское, Кропивня, Захаровка, Олива, Слобода, Кухарска, Жовтневе, Озерщина, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузов, Гореничи, Буча, Демидов;
- на Северском направлении войска РФ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Активных наступательных действий не осуществляют, но готовят штурм в направлении Броваров;
- на Слобожанском направлении враг пытается оцепить Сумы и ведет боевые действия в районах населенных пунктах Сватово, Изюм, Грушеваха, Петровское, Гусаровка, Балаклея, Лиман, Малиновка, Кочеток, Безруки, Александровка, Большая Писаревка, Тарасовка, Олешня, Недригайлов,
- на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты ведут боевые действия в районах населенных пунктов Борово, Терново, Новокраснянка, Луганское, Горловка, Пантелеймоновка, Никольское, Гуляйполе, Орехов, Каменское;
- на Авдеевском направлении в районе Каменки, во время проведения разведки боем оккупанты понесли значительные потери, вынуждены были отойти, на Волновахском — оккупанты не оставляют попыток прорыва в направлении Угледара.
- на Мариупольском направлении противник пытается захватить Мариуполь, украинские военные успешно отражают атаки кафиров.
- на Южнобужском направлении враг пытается закрепиться в районах населенных пунктов Томина Балка, Надеждовка, Киселевка, Первомайское, Михайло-Ларине, Ульяновка, Пески, Добре, Снигиревка, Архангельске, Заградовка, Осокоровка, Берислав, Каховка.
- В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не было обнаружено.
15 марта — 20-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.
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