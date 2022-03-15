РФ хочет усилить группировку войск на Харьковском направлении, ВСУ отбили атаки на Мариуполь — сводка Генштаба 15 марта, 01:32 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные отбили атаку оккупантов на Мариуполь (иллюстративное фото) (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

Российские оккупанты продолжают применять авиацию, чтобы поддерживать свои наземные группировки и уничтожать военную и гражданскую инфраструктуру на территории Украины. Также идет формирование дополнительных оккупационных подразделений для ведения боевых действий.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

По данным ВСУ, ситуация на украинских направлениях по состоянию на 00:00 14 марта следующая:

оккупанты планируют усилить группировку войск ВС РФ на Харьковском направлении ;

; на Волынском направлении сохраняется высокая вероятность проведения провокаций на белорусских объектах, чтобы втянуть в войну Беларусь;

сохраняется высокая вероятность проведения провокаций на белорусских объектах, чтобы втянуть в войну Беларусь; на Полесском направлении оккупационные войска ведут боевые действия в районах населенных пунктов Полесское, Кропивня, Захаровка, Олива, Слобода, Кухарска, Жовтневе, Озерщина, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузов, Гореничи, Буча, Демидов;

оккупационные войска ведут боевые действия в районах населенных пунктов Полесское, Кропивня, Захаровка, Олива, Слобода, Кухарска, Жовтневе, Озерщина, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузов, Гореничи, Буча, Демидов; на Северском направлении войска РФ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Активных наступательных действий не осуществляют, но готовят штурм в направлении Броваров;

войска РФ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Активных наступательных действий не осуществляют, но готовят штурм в направлении Броваров; на Слобожанском направлении враг пытается оцепить Сумы и ведет боевые действия в районах населенных пунктах Сватово, Изюм, Грушеваха, Петровское, Гусаровка, Балаклея, Лиман, Малиновка, Кочеток, Безруки, Александровка, Большая Писаревка, Тарасовка, Олешня, Недригайлов,

враг пытается оцепить Сумы и ведет боевые действия в районах населенных пунктах Сватово, Изюм, Грушеваха, Петровское, Гусаровка, Балаклея, Лиман, Малиновка, Кочеток, Безруки, Александровка, Большая Писаревка, Тарасовка, Олешня, Недригайлов, на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты ведут боевые действия в районах населенных пунктов Борово, Терново, Новокраснянка, Луганское, Горловка, Пантелеймоновка, Никольское, Гуляйполе, Орехов, Каменское;

и оккупанты ведут боевые действия в районах населенных пунктов Борово, Терново, Новокраснянка, Луганское, Горловка, Пантелеймоновка, Никольское, Гуляйполе, Орехов, Каменское; на Авдеевском направлении в районе Каменки, во время проведения разведки боем оккупанты понесли значительные потери, вынуждены были отойти, на Волновахском — оккупанты не оставляют попыток прорыва в направлении Угледара.

в районе Каменки, во время проведения разведки боем оккупанты понесли значительные потери, вынуждены были отойти, на — оккупанты не оставляют попыток прорыва в направлении Угледара. на Мариупольском направлении противник пытается захватить Мариуполь, украинские военные успешно отражают атаки кафиров.

противник пытается захватить Мариуполь, украинские военные успешно отражают атаки кафиров. на Южнобужском направлении враг пытается закрепиться в районах населенных пунктов Томина Балка, Надеждовка, Киселевка, Первомайское, Михайло-Ларине, Ульяновка, Пески, Добре, Снигиревка, Архангельске, Заградовка, Осокоровка, Берислав, Каховка.

враг пытается закрепиться в районах населенных пунктов Томина Балка, Надеждовка, Киселевка, Первомайское, Михайло-Ларине, Ульяновка, Пески, Добре, Снигиревка, Архангельске, Заградовка, Осокоровка, Берислав, Каховка. В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не было обнаружено.

15 марта — 20-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.



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