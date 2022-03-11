Когда закончится война? Военные, терроборонцы и эксперты отвечают на главный вопрос 11 марта, 18:54 Цей матеріал також доступний українською Вооруженные силы Украины остановили запланированный Путиным blitzkrieg, а народ проявил фантастическое мужество, отмечают собеседники НВ (Фото:Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины / REUTERS)

НВ расспросил участников боевых действий и территориальной обороны, а также военных экспертов, когда, по их мнению, закончится российско-украинская война.

Елена Белозерская, офицер Вооруженных сил Украины:

Если Россия не проведет мобилизацию, все закончится нашей победой в мае-июне. Если проведет — война будет длиться не меньше года, но мы все равно победим.

Ход войны положительно поразил даже меня, военную. Все идет как следует, а мы, как выяснилось, лучшие воины в мире. Главное теперь — чтобы не было никаких договоренностей о прекращении огня, никаких перемирий, даже непродолжительных, кроме гуманитарных коридоров. Иначе противник за это время станет осваивать территорию, организовывать свои тылы, назначать оккупационные администрации, проводить зачистки нелояльного населения. Он наставит блокпостов на трассах и наладит собственную логистику. Пока война имеет несколько хаотические формы, у нас есть преимущество, но мы рискуем его потерять. Де-факто это приведет как минимум к потере Украиной контроля над значительной частью территорий. Как на Донбассе. А потом, когда Россия придет в себя, к дальнейшему российскому наступлению.

Георгий Тука, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, в прошлом — председатель Луганской областной военно-гражданской администрации:

Когда мы уничтожим эту орду, освободим каждый сантиметр нашей территории, включая Донбасс и Крым. Я думаю, что на это может уйти полгода-год. С моей точки зрения, это вполне реалистичные сроки, если нам не будут скручивать руки разными договоренностями, перемириями, если эта война не превратится в окопную войну, как это произошло на Донбассе.

То, что Россия прибегает к ракетным и бомбовым ударам, пока [для нас] очень тяжело. Но не стоит посыпать голову пеплом. Я убежден, что есть решение этой проблемы. Несмотря на то, что НАТО официально пока отказывается участвовать в обеспечении бесполетной зоны над Украиной, совсем не означает, что реализация этой задачи невозможна. В конце концов, Украина имеет возможность получить соответствующее современное оружие на основе двусторонних соглашений, в том числе между странами — членами НАТО, а возможно, и между третьими странами. А что касается персонала, владеющего этим вооружением, то он может прибыть в Украину в качестве добровольцев иностранного легиона.

Если Россия объявит мобилизацию, это нам не очень повредит, а только увеличит, в первую очередь, количество российских пленных. Которых Вооруженные силы и так не очень охотно набирают.

Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова:

Здесь вопрос не столько и не только в оценке военных потенциалов Украины и России. Если по ресурсным вопросам, то в России они уже заканчиваются. То есть самые дееспособные части и соединения уже были введены в действие. Если сейчас перебрасывать [силы ] из других регионов, значит оголять фланги. Более того, чтобы их перебросить, например, из Западного округа, надо, грубо говоря, загрузить всю [российскую] железную дорогу. Это означает остановить остальные перевозки. И это будет довольно тяжело ощущаться для России. Если же переброски пойдут из Центрального округа, там размещена техника, которая была на длительном хранении, и еще неизвестно, заведется ли она.

Поэтому ожидать каких-то существенных поступлений наземной техники не стоит. Единственное, что они могут существенно нарастить, — это ракетные войска и артиллерию. Наиболее опасное для нас. Сколько их там еще осталось, точно не могу сказать. Но, по заявлению российских экспертов, это тоже довольно ограниченный ресурс.

Во-вторых, в политической сфере в РФ происходят интересные процессы. У Путина вдруг начали открываться глаза, что его, оказывается, обманывают. Он уже дал указания прокуратуре, контрольно-ревизионному управлению, следственному комитету и разведке выяснить, на что были потрачены деньги [которые выделялись на подрывную деятельность в Украине и формирование «пятой колонны» в 2014—2022 годах] и каким образом [в войска РФ, воюющие против Украины] попали призывники вместо контрактников.

И я думаю, если не головы, то погоны точно полетят. А вот если головам что-то будет угрожать, то перед ними встанет вопрос: «А может лучше стать национальным героем и обелить свое имя перед международной общественностью, чем попасть под гильотину путинских репрессивных механизмов?»

Ну и третье — то, что происходит на международной арене. Все чаще стали проскакивать заявления, что Украина готова на какие-то компромиссы или готова обсуждать вопросы нейтрального статуса, или территорий и т. д. Вот на это идти никак нельзя, потому что это будет вторая ловушка, не лучше минских договоренностей.

Вот эти три вещи — ресурсный потенциал, внутриполитическая и международная ситуации — друг на друга накладываются. И учитывая это, я не могу точно сказать, когда закончится война. Если переворот произойдет завтра, то завтра.

Егор Соболев, солдат 130 батальона 112 бригады ТрО, Middle Python Developer в стартапе по раскрытию данных Data Ocean:

Вооруженные силы Украины остановили запланированный Путиным blitzkrieg. Теперь большинство нации с невероятной стойкостью выдерживает террор бомбами и ракетами, с помощью которых Россия пытается морально сломать Украину. Точно не получится, потому что все больше украинцев и украинок говорят: «Победа или смерть». Такая реакция свободных людей обеспечит победу Украины. Надеюсь, к лету мы разгромим оккупационные армии. Но я сейчас обычный солдат, у командования могут быть более амбициозные планы.

Леонид Остальцев , капрал патрульной полиции, владелец VeteranoPizza, основатель VeteranoGroup:

Я не знаю, когда закончится война, но знаю, что мы ее выиграли. Потому что планы России в отношении Украины не просто невозможны, эти идиоты даже сами не знают, чего они хотят. Начиная с того, что они [российские военные] шли сюда заниматься «освобождением», в то время как в мирных городах им вполне нормально объясняют, что они здесь никому не нужны. Они думали, что вся украинская армия разбежится, а добровольцев не будет, но их здесь очень «тепло» встретили и продолжают встречать. На сегодняшний день у них огромные проблемы с логистикой, со связью и всем остальным. Они пока получают по зубам по всем направлениям. Поэтому сейчас вся история полностью на нашей стороне, плюс мировое сообщество, экономические санкции и т. д. То есть России кранты. И это ясно.

Сейчас я пока нахожусь в Киеве, выполняю здесь разные преимущественно гуманитарные задачи. При этом колоссальное количество людей хотят помогать, хотят быть задействованными, хотят быть полезными. Это лишний раз говорит о том, что люди мотивированы, чтобы побеждать и убивать российских захватчиков или делать все возможное, чтобы помогать тем, кто это делает непосредственно. Поэтому мы их уже победили, просто нужно их всех добивать, и все.

Ахтем Сеитаблаев, пресс-офицер 206 Подольского батальона ТрО Киева, актер, кинорежиссер:

Во-первых, когда этот персонаж, так называемый президент Российской Федерации окажется в Гааге. Или не в Гааге. Как это может произойти? Мне кажется, что самый вероятный вариант — мятеж среди российских олигархов и тех, кто не спешит вслед за Путиным, который почему-то полагает, что погибнет как мученик. Поэтому думаю, они между собой посоветуются и в конце концов избавятся от этого персонажа.

Вторая составляющая, [ускоряющая завершение войны], — это фантастическое и беспримерное мужество украинского народа. Все сейчас — армия. И те, кто вынужден был уехать с детьми и родителями, помогают на своем фронте. Дай Бог, чтобы такое единение оставалось и дальше.

Но как скоро закончится война? Хотелось, чтобы прямо завтра утром. Да еще с освобожденным Крымом и Донбассом, с репарациями РФ и Путиным на скамье подсудимых в Гааге со всей камарильей. И все же думаю, это произойдет, к сожалению, не так быстро, как мы хотим. Однако есть крепкая надежда, что это не затянется.

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