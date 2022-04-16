Помощь ВСУ и координация с волонтерами. В Украине создали Благотворительный фонд генерала Залужного

16 апреля, 17:05
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Валерий Залужный (Фото:Минобороны Украины)

Валерий Залужный (Фото:Минобороны Украины)

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В Украине создали Благотворительный фонд генерала Залужного. Он будет координировать действия украинских и международных волонтеров для эффективного использования ресурсов согласно актуальным задачам Вооруженных сил.

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На сайте фонда говорится, что его деятельность направлена на помощь ВСУ в приобретении военного оборудования, снаряжения, медицинских препаратов; развитии полевых госпиталей, полевой хирургии и лечении раненых бойцов. Также он будет помогать семьям погибших военных, оказывать правовую помощь, физическую и психологическую реабилитацию.

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Среди целей указаны следующие:

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  • построение эффективной коммуникации между Генштабом ВСУ и волонтерами для обеспечения актуальных нужд армии;
  • упрощение логистики обеспечения подразделений ВСУ;
  • привлечение дополнительных ресурсов для нужд военных.

Наблюдательный совет фонда возглавил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Также туда вошли его заместитель Евгений Мойсюк и начальник Генштаба Сергей Шаптала.

На сайте можно найти реквизиты для зачисления средств, переводы можно осуществлять в криптовалюте.

На прошлой неделе издание Politico посвятило Залужному материал, назвав его «железным генералом». Там убеждены, что военные успехи стали возможны благодаря современному способу ведения боевых действий, а главнокомандующий ВСУ станет легендарной фигурой в истории Украины.

«Главнокомандующий пытается избежать любого „звездного“ статуса, но успехи в противостоянии российским захватчикам неизбежно впишут его в украинскую историю как легендарную фигуру. В одном из недавних патриотических видео даже предложили ему прозвище, которое рифмуется с его фамилией, так же как Безумный Норман (англ. Stormin' Norman — ред.): Железный Несокрушимый Залужный», — говорится в материале Politico.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Помощь армии Фонд Валерий Залужный

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