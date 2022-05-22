Россия вывела в море две трети боеспособных подлодок Черноморского флота — Радио Свобода
Две подлодки типа Варшавянка в Севастополе, 21 мая 2022 года (Фото:Крым.Реалии (RFE/RL))
В море сейчас находятся две трети боеспособных подлодок Черноморского флота России, сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии.
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По информации издания, возле причала в Южной бухте оккупированного РФ Севастополя стоят две подлодки проекта Варшавянка. Всего в составе ЧФ РФ шесть подлодок проекта Варшавянка: Б-261 Новороссийск, Б-237 Ростов-на-Дону, Б-262 Старый Оскол, Б-265 Краснодар, Б-268 Великий Новгород и Б-271 Колпино. Эти подлодки несут крылатые ракеты Калибр и минно-торпедное вооружение.
Оперативное командование Юг в сводке по состоянию на 21 мая сообщало, что в Черном море маневрируют шесть больших российских десантных кораблей и два вражеских носителя крылатых ракет.
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