«Или освобождение Крыма». Что деблокирует Черное море: коллективный идиотизм командования РФ, ракеты или снятие санкций с России — эксперт 21 мая, 16:39 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Порт в Николаеве. 9 июля 2013 года (Фото:REUTERS/Vincent Mundy)

Российские корабли в Черном море блокируют морские пути для торговых судов, что может спровоцировать голод в мире. Поэтому Белый дом работает над тем, чтобы передать Украине передовые противокорабельные ракеты.

Поможет ли вооружение Украины в деблокаде моря и какие еще есть варианты, в интервью Радио НВ рассказал эксперт Национального института стратегических исследований, автор книги Военно-морская мощь и ее границы Максим Паламарчук.

Видео дня

— Чтобы Украине разблокировать морские пути, должна несколько раз повториться история с крейсером Москва? То есть, надо поразить все российские большие корабли, которые есть в Черном море?

— Это можно сделать только в случае коллективного идиотизма российского командования. Любые ракеты, которые бы нам не поставляли, не достреливают до предела Черного моря, а соответственно эти корабли могут находиться вне зоны обстрела.

Не будем забывать, что вопрос морской блокады — это фактически вопрос создания риска для прохода торговых судов. Помимо надводных кораблей, против которых назначены противокорабельные ракеты, соответствующий риск могут создавать ударами авиации. Кроме того, есть еще такая угроза как подводные лодки и возможные минные установки.

Чтобы полностью эту морскую блокаду убрать, я ставлю на политические договоренности, когда россияне, в обмен на снижение санкций в отношении их минеральных удобрений и зерна, позволят вывоз зерна из Украины.

— Россия уже, когда речь идет о переговорах, говорит о хотя бы частичном снятии санкций.

— Я понимаю, что хочется все и сразу, чтобы полностью [отрезать] Россию от любых поступлений, но должны признать, что эта задача нереалистичная. И в этом случае возможен определенный обмен. Понятно, что основные поступления России от нефти и газа, от зерна и калийных удобрений, эти поступления отнюдь не принципиальны. Может быть такое ослабление, что, с одной стороны, поможет Украине, а с другой — [будет польза] для наших партнеров с позиции преодоления гуманитарного кризиса в бедных странах.

— Можно ли стране без флота и преимущества в воздухе деблокировать морские пути?

— Это возможно, но сложно. Самый эффективный способ блокады побережья, как мы видим с Азовским морем, — это его захват. С другой стороны, процесс может проходить и в обратном направлении. Временно оккупированная территория Крыма вполне может быть освобождена, а без баз в Крыму поддержка морской блокады практически становится нереальной.

— Вы вспоминали подлодки и вспомнили Крым. Есть ли способ у Украины поразить российские подлодки и флот на стоянках в Севастополе и вблизи Крымского моста?

— То вооружение, которое мы просим у США, а именно тактические ракеты, позволяют наносить удары по Севастополю и, возможно, поразить его на стоянках. Пока наши союзники сомневаются в том, поставлять ли нам эти ракеты или нет, потому что это действительно новый уровень поддержки.

Вполне возможно, что они будут в конце концов поставлены. Возможно даже значительное ослабление морской блокады из-за того, что российский флот должен уйти с баз в Крыму.

Но это может быть длительный процесс, потому что есть еще один вызов — береговые ракетные установки противокорабельных ракет, которые тоже могут поражать торговые суда. По крайней мере, их следует подавить, что тоже очень сложно.

— Почему союзники сомневаются? Какие факторы влияют на решение?

— Причина этих сомнений вполне понятна. Дело в том, что, несмотря ни на что, Россия остается ядерным государством, вступать в непосредственный конфликт с которым никто не желает.

Любое серьезное государство, оказывая поддержку, заботится, прежде всего, о том, чтобы не пострадали его интересы.

— Похоже, что деблокада морских путей — это уже не только Украинская проблема, потому что в мире возникает угроза голода.

— Да. Поэтому есть два пути, которые совершают одновременно. С одной стороны, есть информация о поддержке Украины против корабельных ракет, которые являются прорывом. Это новый шаг поддержки, серьезно изменяющий баланс сил.

С другой стороны, есть политический диалог с Россией и Беларусью по поводу ограничения санкционного режима в обмен на транзит зерна. Если исходить из максималистских позиций, то это вроде бы плохо. Но реальность такова, что имеющийся объем санкций в долгосрочной перспективе сделает это ослабление несущественным.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.