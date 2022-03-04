Столтенберг подтвердил использование кассетных бомб Россией в войне против Украины
Россия атаковала мирные украинские города (Фото:Oleksandr Lapshyn/Reuters)
Россия использует кассетные бомбы в войне против Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, пишет Reuters.
«Мы видели использование кассетных бомб, и мы видели сообщения о применении других видов оружия, что является нарушением международного права», — добавил генсек НАТО.
В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.
Противостояние продолжается девятый день. Россия наступает с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.
Международная группа журналистов Bellingcat сообщила, что Россия применила кассетные бомбы в Харькове и в Ахтырке.
Кассетные боеприпасы — это вид оружия, который разбрасывает над целью небольшие разрывные суббоеприпасы. Эти суббоеприпасы рассеиваются и взрываются на большой площади, что увеличивает ущерб и потери. Такой вид оружия представляет непосредственную угрозу для мирного населения и является запрещенным.
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