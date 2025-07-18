Сроки службы и демобилизация во время войны — вопрос, который 17 июля привел к острому спору в Верховной Раде между Владимиром Зеленским и нардепом Алексеем Гончаренко . В соцсетях дискутируют относительно слов президента, которые были восприняты как подтверждение невозможности демобилизации до конца войны.

Спор произошел в четверг, 17 июля, во время утверждения Юлии Свириденко премьер-министром Украины. Свириденко выступала за трибуной, отвечая на вопросы депутатов. Один из них озвучил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко. Он спросил, когда в парламент будет подан правительственный законопроект о сроках службы украинских военных и они смогут вернуться домой.

Ответил на этот вопрос президент Владимир Зеленский, который присутствовал в зале Рады и за несколько минут до этого представлял кандидатуру Свириденко депутатам.

«Наши люди, героические военные, вернутся домой, когда мы победим врага, а это Путин, врагов внутри нашей страны нет. И вы не становитесь на эту сторону, — обратился Зеленский к Гончаренко, — Наши герои заслуживают качественных ротаций. [Они возможны], когда такие как ты… такие как вы будете на фронте помогать им, а не только здесь», — сказал президент.

Эти слова Зеленского вызвали дискуссию о том, можно ли считать их прямым заявлением о невозможности установления четких сроков службы и демобилизации до конца войны тех военных, которые защищают Украину с начала вторжения.

NV собрал мнения украинских военных, которые высказались в этой дискуссии в соцсетях.

Журналист и военнослужащий Павел Казарин расценил слова президента Зеленского как заявление о том, что сроков службы не будет, а демобилизация произойдет после войны.

«У меня теперь только один вопрос. Если вы не готовы делать демобилизацию — возможно, проведете домобилизацию?» — спросил Казарин.

Он напомнил, что война идет четвертый год «и неизвестно сколько еще впереди», а нынешние темпы мобилизации — недостаточны. А бригада, которая укомплектована на 80%, теряет меньше людей, чем та, которая укомплектована на 50%, подчеркнул журналист.

«Давно надо усилить ответственность для уклонистов. Пофиксить ТЦК. Сделать правила одинаковыми для всех. Потому что у нас в прошлом году из „мобилизационного“ закона убрали все „кнуты“. Результат мы видим», — отметил Павел Казарин.

Он добавил, что хотел бы «посмотреть на такой законопроект от власти». «А заодно — на голосование в парламенте. Прямо тест на дееспособность. Проверка на государственный подход. Мы же здесь все государство защищаем, а не собственные рейтинги, правильно? Потому что немного утомило, что у нас война, а у вас — социология», — подчеркнул Казарин.

Военный напомнил, что война является временем непопулярных решений, «но непопулярных для всех, а не только для тех, кто в пикселе». «Даже чтобы проиграть выборы — надо до них сначала дожить», — резюмировал журналист.

«Зеленский сегодня далеко не впервые — зато наконец прямо и просто — признал, что демобилизация пока невозможна», — так трактует слова президента Дмитрий Лиховий, офицер Главного управления коммуникаций ВСУ.

«Да, это неудачно и непродуманно с точки зрения кризисной коммуникации и избирательных политтехнологий. Но до всех дошло», — подчеркнул он. Лиховий напомнил, что «то же самое уже не раз говорили министры обороны, чиновники, главкомы, другие военные». «Однако, как видно, наши люди не хотят воспринимать негативную информацию», — отметил он.

Лиховий привел цитату Зеленского января 2025 года, в которой президент отмечал, что «если завтра половина людей пойдет домой, Путин нас убьет всех — абсолютно всех».

«И такое говорилось уже не раз. Неужели не слышали? А почему тогда у меня полленты в возмущенных перепостах хайпожерской цитаты от Букв с цитатой Зеленского — как будто это супероткровение?» — задал риторический вопрос один из ведущих спикеров ВСУ.

Он добавил, что понимает степень усталости и раздражения военных, которые 3,5 года или вообще со времен АТО/ООС воюют без ротаций, «а сейчас еще и могут находиться месяцами на позициях без замены».

Однако, добавил Лиховий, «об этом нужно говорить, нужно искать способы, как решить эти проблемы». «Как для возможности ротации и пополнения подразделений увеличить мобилизацию. И нужно беречь людей не на словах, а на самом деле», — отметил он.

Спикер ВСУ также напомнил об оценке экс-главкома Валерия Залужного, который незадолго до своего увольнения назвал два условия, при которых будет возможна демобилизация из ВСУ после трех лет службы: «Первое — о том, что не будет обострения на фронте. И во-вторых, самое главное — что этих людей через 36 месяцев будет кем заменить».

Прошло время, но ни одно из этих условий пока не соблюдено, что могло бы сделать возможным демобилизацию, подчеркнул Лиховий. «На фронте еще больший движ, чем в декабре 2023-го, когда рассматривалась перспектива демобилизации после 36 месяцев. И заменить сотни тысяч „старых“ мобилизованных в таком количестве некем — многочисленные видео с „желающими“ прокатиться в бусах ТЦК тому доказательство», — резюмировал он.

Поэтому Лиховий осудил позицию «коллективного Гончаренко»: «Когда пишут о требовании массовой демобилизации без предпосылок, каким-то чудесным способом, за счет депутатов-полиции-прокуроров-подпольного стендапа — это означает, что в Украине проигрывает здравый смысл».

Сержант 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк (Serg Marco), известный военный блогер и аэроразведчик, тоже прокомментировал дискуссию вокруг резонансного заявления Зеленского.

«Ну, во-первых. Да, это правда. Нас не отпустят домой. Просто некем заменить. И если нас отпустят домой, то в ваши дома придут российские солдаты. Это, к сожалению, факт», — констатировал Карпюк.

В то же время он указал и на другую сторону проблемы — «те факты, что власть сознательно не формирует систему в которой бы существовала демобилизация». «Когда мирные города забиты типами, которые ходят в клубы, залы, дискотеки, имеют купленные „белые билеты“ и х*р на войну клали, потому что нет у власти желания строить систему ответственности. Потому что жесткая политика против уклонистов обвалит рейтинги власти на следующих выборах. Поэтому мы так, „на полшишечки“. Чтобы кого бусифицировали — ну что ж, тому не повезло. Это уже не наш клиент. А другим мы системные санкции вводить не будем, потому что им еще голосовать за нас. А их все же больше», — описал Карпюк проблемы текущей системы мобилизации. Он добавил, что "запрос на справедливость в военном обществе где-то на уровне выполнения справедливости дела инвалидных прокуроров".

«А так все верно сказано. Демобилизации не будет. И мы [военные] не можем уйти раньше, чем закончится война. И не уйдем. Но только потому, что власть не строила систему мобилизация/демобилизация, чтобы заменять военных при долговременной войне. А об этом факте почему-то скромно умолчали», — резюмировал он.

Кадровый военный, полковник Александр Грамарчук с псевдо «Гром», обратил внимание на то, что в дискуссии о заявлении Зеленского «лишь малый процент […] смотрели полную версию того, что произошло в парламенте».

«Так что давайте разберемся, а потом будем выводы делать. Алеша Гончаренко (тот, который предлагает переодеть раненых военнослужащих ТЦК, которые являются ветеранами войны, в розовую форму) выкрикнул из зала парламента вопрос о сроках службы. Президент импульсивно, но дипломатично ответил, что военные вернутся домой после победы над врагом, а это возможно тогда, когда (цитирую): «Вы присоединитесь к фронту и поможете войску», — напомнил Грамарчук.

Он предположил, что нардепу Гончаренко «чихать на помощь армии». «Кроме того, он делает все, чтобы сорвать мобилизацию, распевая в унисон российской пропаганде и пророссийским блогерам. Двойные стандарты ради того, чтобы урвать себе политические баллы и голоса уклоняющейся аудитории», — поделился мнением военный.

«Так как мы собираемся победить?» — задал он вопрос — «Возлагаете надежды на выживших в длительной мясорубке? Серьезно? А когда нас всех не станет? А тогда вы уже будете вынуждены надеть болотную русскую форму и штурмовать Варшаву, Прагу, Берлин и Париж. Ну президент сказал правду: дембеля не будет. Потому что все ждут чуда», — резюмировал Грамарчук.

Военный Игорь Криворучко отметил, что не считает себя критиком президента, но "быть в структуре ВСУ, волонтерить, выполнять какую-то другую полезную для победы работу и *башиться на передке — это не тождественные вещи".

«Вместо человеческого и прозрачного механизма отдыха — политические лозунги. А солдаты тем временем демобилизуются самостоятельно. Кроме СЗЧшников, десятки тысяч солдат покупает себе различные справки, чтобы списаться», — напомнил Криворучко об остроте проблемы. От добавил, что при текущих условиях служба в армии годами — «это железобетонная потеря здоровья и семьи». «И стимулы вернуться — отсутствуют. При приближении российских войск к условному Киеву съехать на Запад кажется уже более рациональным решением, чем вооружаться и организованно уничтожать оккупанта. Это деморализует. Так не должно быть», — резюмировал Криворучко.

Украинская редакция DW на фоне этой дискуссии напомнила, что демобилизация после трех лет в армии была предусмотрена законопроектом об усилении мобилизации, который начали обсуждать с конца 2023 года. В апреле 2024-го парламентарии приняли закон, убрав из него определение сроков службы — по просьбе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Тогда же парламент обязал Министерство обороны Украины решить вопрос демобилизации в течение следующих восьми месяцев. Но до конца прошлого года этого так и не произошло. В апреле 2025 года стало известно, что Минобороны разработало законопроект о сроках службы еще в январе. Однако эту инициативу, по данным СМИ, не поддержал Генштаб ВСУ — ведь в случае принятия закона со службы уволится значительное количество военных», — напоминает DW.