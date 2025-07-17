«Когда такие, как вы, будете на фронте». Зеленский резко ответил Гончаренко на упрек относительно сроков службы

Во время выступления в Раде он упрекнул нардепа за то, что тот ищет врагов внутри страны.

«Врагов внутри нашей страны нет, и вы не становитесь на эту сторону. Наши герои заслуживают качественных ротаций. [Они возможны], когда такие, как ты… такие, как вы, будете на фронте помогать им, а не только здесь», — сказал президент.

Гончаренко также заявил, что «очень жестко поссорился» с Зеленским из-за демобилизации.

По его словам, президент якобы выступает «категорически против» этого и считает, что «все должны воевать до конца».

Сам Гончаренко утверждает, что, по его мнению, должны существовать «четкие сроки службы», после чего человек «должен сам решить — продолжать или нет».

Ротации на фронте

Первые ротации с начала полномасштабного вторжения состоялись в начале 2024 года, но относительно массовый процесс замены бойцов, находящихся на передовой, начался только в феврале 2025 года, после соответствующего приказа главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. УП тогда писала, что речь идет о переводе примерно 50 тысяч военнослужащих.

В апреле 2024 года парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал правительству разработать отдельный законопроект о демобилизации, но он до сих пор не поступил в Раду. 20 декабря 2024 года заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что законопроект о демобилизации почти разработан, но его нельзя передать в Раду, пока не будут подготовлены резервы военнослужащих.

Нардеп Федиенко в апреле 2025 года утверждал в эфире Radio NV, что Генштаб ВСУ не согласился с инициативами Минобороны о демобилизации и ротации.

Между тем боевые командиры жалуются на нехватку людей на передовой, несмотря на перевод отдельных тыловых подразделений и мотивационные контракты для молодежи 18−25 лет.