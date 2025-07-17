«Когда такие, как вы, будете на фронте». Зеленский резко ответил Гончаренко на упрек относительно сроков службы
Президент Украины Владимир Зеленский ответил Алексею Гончаренко на критику относительно отсутствия ротаций на фронте (Фото: REUTERS/Валентин Огиренко)
Президент Украины Владимир Зеленский резко ответил народному депутату от партии Европейская солидарность Алексею Гончаренко относительно сроков службы в ВСУ.
Во время выступления в Раде он упрекнул нардепа за то, что тот ищет врагов внутри страны.
«Врагов внутри нашей страны нет, и вы не становитесь на эту сторону. Наши герои заслуживают качественных ротаций. [Они возможны], когда такие, как ты… такие, как вы, будете на фронте помогать им, а не только здесь», — сказал президент.
Гончаренко также заявил, что «очень жестко поссорился» с Зеленским из-за демобилизации.
По его словам, президент якобы выступает «категорически против» этого и считает, что «все должны воевать до конца».
Сам Гончаренко утверждает, что, по его мнению, должны существовать «четкие сроки службы», после чего человек «должен сам решить — продолжать или нет».
Ротации на фронте
Первые ротации с начала полномасштабного вторжения состоялись в начале 2024 года, но относительно массовый процесс замены бойцов, находящихся на передовой, начался только в феврале 2025 года, после соответствующего приказа главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. УП тогда писала, что речь идет о переводе примерно 50 тысяч военнослужащих.
В апреле 2024 года парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал правительству разработать отдельный законопроект о демобилизации, но он до сих пор не поступил в Раду. 20 декабря 2024 года заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что законопроект о демобилизации почти разработан, но его нельзя передать в Раду, пока не будут подготовлены резервы военнослужащих.
Нардеп Федиенко в апреле 2025 года утверждал в эфире Radio NV, что Генштаб ВСУ не согласился с инициативами Минобороны о демобилизации и ротации.
Между тем боевые командиры жалуются на нехватку людей на передовой, несмотря на перевод отдельных тыловых подразделений и мотивационные контракты для молодежи 18−25 лет.