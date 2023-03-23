Что атаковали морские дроны в Севастополе и бегут ли уже россияне из Крыма — зампредставителя президента 23 марта, 20:06 По словам Денисса Чистикова, появилось видео, показывающее, что взрывы в Севастополе 22 марта произошли в акватории с ракетными катерами РФ (Фото:DimitroSevastopol / Pixabay)

Заместитель постоянного представителя президента в АР Крым Денис Чистиков в интервью Radio NV рассказал о признаках того, что россияне уже бегут из оккупированного Крыма и сообщил, что атаковали морские дроны в Севастополе.



В эфире Radio NV Чистиков отметил, что сейчас сообщается о дополнительных грузовых и пассажирских поездах из России в Крым, и оккупационные власти пытаются это выдать за рост туристического потока.

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«А вместе с тем, в это же время Кремль предоставляет государственное финансирование туристической отрасли, чтобы не увольняли сотрудников и чтобы туристическая отрасль держалась на плаву. То есть это не соответствует действительности, здесь уже можно расценивать, что увеличение количества как пассажирских, так и грузовых поездов связано именно с эвакуацией и увеличением количества людей, планирующих или покидающих Крымский полуостров», — заявил заместитель постоянного представителя президента в Крыму.