С начала войны страны Евросоюза приняли 5,3 млн беженцев из Украины, 2,3 млн вернулись домой 3 июня, 03:26 Цей матеріал також доступний українською Украинские беженцы в Польше (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

Согласно данным пограничного агентства ЕС Frontex, с начала полномасштабного военного вторжения российской армии страны Евросоюза приняли 5,3 миллиона беженцев из Украины.



Война России против Украины — главные события 2 июня

Об этом сообщает Европейская правда.

В то же время, с начала войны в страну вернулись 2,3 миллиона украинцев. Тенденция к возврату домой растет в последние недели. В частности, с 25 по 31 мая ЕС покинули почти 260 тысяч украинцев.

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На 23 мая число внутренне перемещенных лиц в Украине также впервые уменьшилось. Общее число оценивается в 7,1 миллиона человек, что на 11% меньше, чем 3 мая.

Наибольшее количество украинских беженцев с 25 по 31 мая, как и ранее, приняли Польша (147 тысяч) и Румыния (32 800 человек).

Отмечается, что в данный момент на пропускных пунктах очередей не наблюдается. В Украину ежедневно заезжают порядка 144 грузовиков с гуманитарной помощью.

В МВД Украины 30 мая сообщили, что в Украину вернулись уже 60% беженцев из 7,6 миллиона граждан, вынужденно выехавших из страны из-за полномасштабного вторжения РФ.

«Несмотря на риски, что люди останутся за границей, сейчас мы наблюдаем устойчивую тенденцию возвращения украинцев домой. Таких уже 4,8 млн., то есть около 60% всего количества беженцев. Логично, что эта цифра будет расти», — заявили в МВД.



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