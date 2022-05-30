В Украину вернулись уже 60% беженцев. В МВД объяснили, с чем это связано 30 мая, 14:51 Цей матеріал також доступний українською Беженцы из Украины в Берлине (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

В Украину вернулись уже 60% беженцев из 7,6 миллиона граждан, вынужденно выехавших из страны из-за полномасштабного вторжения РФ.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Об этом заявил советник главы МВД Виктор Андрусов в Telegram.



«Несмотря на риски, что люди останутся за границей, сейчас мы наблюдаем устойчивую тенденцию возвращения украинцев домой. Таких уже 4,8 млн., то есть около 60% всего количества беженцев. Логично, что эта цифра будет расти», — сказал Андрусов.

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Он сообщил, что условия жизни за границей очень редко бывают хорошими. В связи с этим, украинцы вынуждены арендовать жилье за большую цену или жить где-то вроде спортзала. Кроме того, с работой возникают затруднения, поскольку нужно знать язык, причем на профессиональном уровне.

«Поэтому не нужно опасаться, что украинцы не вернутся домой», — сказал советник главы МДВ.

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