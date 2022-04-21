Нацгвардия уничтожила вертолет К-52 Аллигатор оккупантов в Запорожской области
Вертолет К-52 Аллигатор (Фото:Національна гвардія України/Facebook)
В Запорожской области Нацгвардия уничтожила вражеский вертолет К-52 Аллигатор. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook.
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«Сегодня подразделение ПВО Нацгвардии Украины в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожило вражеский вертолет К-52 Аллигатор», — говорится в сообщении.
Отмечается, что этот вертолет — одна из новейших единиц российской боевой авиации.
«Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием», — добавили в пресс-центре.
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