Нацгвардия уничтожила вертолет К-52 Аллигатор оккупантов в Запорожской области 21 апреля, 17:01 Цей матеріал також доступний українською Вертолет К-52 Аллигатор (Фото:Національна гвардія України/Facebook)

В Запорожской области Нацгвардия уничтожила вражеский вертолет К-52 Аллигатор. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook.

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«Сегодня подразделение ПВО Нацгвардии Украины в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожило вражеский вертолет К-52 Аллигатор», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что этот вертолет — одна из новейших единиц российской боевой авиации.

«Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием», — добавили в пресс-центре.

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