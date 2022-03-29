«Украинский дом еще отомстит». В Мариуполе тяжелые ранения получил вероятный организатор убийства Немцова — Азов 29 марта, 18:41 Цей матеріал також доступний українською Руслан Геремеев и Рамзан Кадыров (Фото:Азов via Telegram)

В Мариуполе после неудачного штурма пустого сгоревшего дома тяжелые ранения получил приближенный к Кадырову полевой командир и организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев.

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Об этом сообщает Азов.

В каком состоянии сейчас находится Геремеев — украинские военнослужащие не уточняют. Однако была опубликована фотография, на которой видно, как Геремеев находится в больнице, а рядом с ним стоит Кадыров.

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«Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую прежде оставили русские солдаты и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки и прикрыл своих менее опытных тиктоквоинов, спас им жизнь и здоровье», — говорится в сообщении.

В Азове также надеются, что преступник Геремеев скоро умрет.

«Надеемся, что Геремеев умрет от полученных ранений и украинский дом восстановит справедливость и отомстит за Немцова, чего не смогли сделать все российские патриоты и силовики», — прокомментировали военнослужащие.

27 марта стало известно, что Руслан Геремеев, один из фигурантов дела об убийстве российского политика Бориса Немцова в 2015 году, может находиться в Украине.

Российского оппозиционного политика Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту.

По подозрению в убийстве были арестованы пять человек, в том числе бывший военнослужащий чеченского батальона Север Заур Дадаев, предполагаемый главный исполнитель преступления.

В организации убийства Немцова подозревается бывший командир роты батальона Север Руслан Геремеев.

В деле об убийстве Немцова Геремеев проходил в качестве свидетеля, однако прибыть на допрос для дачи показаний он отказался, укрывшись в Чечне. Его объявили в розыск, считалось, что он покинул РФ.

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