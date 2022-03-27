Кадыров выложил видео из Мариуполя с фигурантом дела об убийстве Немцова
После убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев скрывался в Чечне, а после и вовсе покинул РФ (Фото:Kadyrov95)
Один из фигурантов дела об убийстве российского политика Бориса Немцова в 2015 году может сейчас находиться в Украине.
Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram кремлевским ставленником в Чечне Рамзанон Кадыровым.
На обнародованных кадрах запечатлен человек, похожий на бывшего офицера батальона Север Руслана Геремеева.
Как утверждается, сейчас он находится в Мариуполе, где руководит группой кадыровцев.
В деле об убийстве Немцова Геремеев проходил в качестве «свидетеля», однако прибыть на допрос для дачи показаний он отказался, укрывшись в Чечне, а после и вовсе покинул РФ.
На обнародованном Кадыровым видео он позирует вместе со своими боевиками напротив здания, которое, по его словам, является «администрацией Мариуполя», хотя совсем на нее не похоже.