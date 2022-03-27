Кадыров выложил видео из Мариуполя с фигурантом дела об убийстве Немцова 27 марта, 09:56 Цей матеріал також доступний українською После убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев скрывался в Чечне, а после и вовсе покинул РФ (Фото:Kadyrov95)

Один из фигурантов дела об убийстве российского политика Бориса Немцова в 2015 году может сейчас находиться в Украине.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram кремлевским ставленником в Чечне Рамзанон Кадыровым.

На обнародованных кадрах запечатлен человек, похожий на бывшего офицера батальона Север Руслана Геремеева.

Видео дня

Как утверждается, сейчас он находится в Мариуполе, где руководит группой кадыровцев.

В деле об убийстве Немцова Геремеев проходил в качестве «свидетеля», однако прибыть на допрос для дачи показаний он отказался, укрывшись в Чечне, а после и вовсе покинул РФ.

На обнародованном Кадыровым видео он позирует вместе со своими боевиками напротив здания, которое, по его словам, является «администрацией Мариуполя», хотя совсем на нее не похоже.