Кадыров выложил видео из Мариуполя с фигурантом дела об убийстве Немцова

27 марта, 09:56
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После убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев скрывался в Чечне, а после и вовсе покинул РФ (Фото:Kadyrov95)

После убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев скрывался в Чечне, а после и вовсе покинул РФ (Фото:Kadyrov95)

Один из фигурантов дела об убийстве российского политика Бориса Немцова в 2015 году может сейчас находиться в Украине.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram кремлевским ставленником в Чечне Рамзанон Кадыровым.

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На обнародованных кадрах запечатлен человек, похожий на бывшего офицера батальона Север Руслана Геремеева.

Видео дня

Как утверждается, сейчас он находится в Мариуполе, где руководит группой кадыровцев.

В деле об убийстве Немцова Геремеев проходил в качестве «свидетеля», однако прибыть на допрос для дачи показаний он отказался, укрывшись в Чечне, а после и вовсе покинул РФ.

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На обнародованном Кадыровым видео он позирует вместе со своими боевиками напротив здания, которое, по его словам, является «администрацией Мариуполя», хотя совсем на нее не похоже.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Борис Немцов Руслан Кадыров Руслан Геремеев Война России против Украины

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