В единственной больнице Северодонецка, которую обстреляли оккупанты, остаются 50 пациентов — главврач 27 апреля, 22:39 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов больницы (Фото:Скриншот видео Сергей Гайдай via Telegram)

В больнице Северодонецка, которую 27 апреля обстреляли оккупанты, остаются около 50 пациентов. Медучреждение продолжает работать.

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Об этом сообщил главврач Роман Водяник в комментарии hromadske.

«Больница работает по-прежнему. Пациенты остаются, их около 50. Это в основном соматические пациенты (с заболеваниями органов тела — ред.), то есть люди с пневмонией, сердечно-сосудистыми патологиями и другими заболеваниями», — сказал он.

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Главврач отметил, что в результате сегодняшнего обстрела больницы один человек погиб, два медработника получили ранения — сейчас они чувствуют себя нормально.

27 апреля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты обстреляли действующую больницу в Северодонецке.

При этом в области только две больницы, которые функционируют — в Северодонецке и Лисичанске.

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