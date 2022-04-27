Одна женщина погибла. Войска РФ обстреляли действующую больницу в Северодонецке — глава Луганской ОВА 27 апреля, 16:08 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов (Фото:Сергій Гайдай/Telegram)

В городе Северодонецк оккупанты обстреляли действующую больницу, в результате чего погибла одна женщина. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

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«В области осталось только две больницы, которые функционируют — в Северодонецке и Лисичанске. Сегодня орки специально открыли огонь по медицинскому учреждению областного центра», — пишет он.

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По словам Гайдая, россияне знали, что в больнице были пациенты и врачи.

«Фактически орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать — врачей», — добавил Гайдай.

Он отметил, что здание существенно разрушено и одна женщина погибла. Но больница продолжит работать, чтобы не оставлять людей без помощи, сказал Гайдай.

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