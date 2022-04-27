Одна женщина погибла. Войска РФ обстреляли действующую больницу в Северодонецке — глава Луганской ОВА
Последствия обстрелов (Фото:Сергій Гайдай/Telegram)
В городе Северодонецк оккупанты обстреляли действующую больницу, в результате чего погибла одна женщина. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.
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«В области осталось только две больницы, которые функционируют — в Северодонецке и Лисичанске. Сегодня орки специально открыли огонь по медицинскому учреждению областного центра», — пишет он.
По словам Гайдая, россияне знали, что в больнице были пациенты и врачи.
«Фактически орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать — врачей», — добавил Гайдай.
Он отметил, что здание существенно разрушено и одна женщина погибла. Но больница продолжит работать, чтобы не оставлять людей без помощи, сказал Гайдай.
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