«Враг ищет душу мою, моих людей». Азов опубликовал проницательный монолог от имени блокадного Мариуполя 28 марта, 17:32 Цей матеріал також доступний українською Последствия вражеской бомбардировки в Мариуполе (Фото:АЗОВ)

Полк Азов опубликовал проницательный монолог от имени блокадного города Мариуполя, который с первых дней войны России против Украины преступно бомбят и разрушают российские оккупанты.



Привет. Я – твой Мариуполь.



Враг выколол мне глаза-окна.

Он разбивает меня на куски – кирпич за кирпичом, потому что ищет мою душу. Моих людей.

Я прячу их, как могу.

Говорят, я крепость.

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Я справлюсь, пока они борются за меня.

Я должен справиться с этим.

Фото: Азов

Фото: Азов