«Враг ищет душу мою, моих людей». Азов опубликовал проницательный монолог от имени блокадного Мариуполя
Последствия вражеской бомбардировки в Мариуполе (Фото:АЗОВ)
Полк Азов опубликовал проницательный монолог от имени блокадного города Мариуполя, который с первых дней войны России против Украины преступно бомбят и разрушают российские оккупанты.
Привет. Я – твой Мариуполь.
Враг выколол мне глаза-окна.
Он разбивает меня на куски – кирпич за кирпичом, потому что ищет мою душу. Моих людей.
Я прячу их, как могу.
Говорят, я крепость.
Я справлюсь, пока они борются за меня.
Я должен справиться с этим.