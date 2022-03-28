«Враг ищет душу мою, моих людей». Азов опубликовал проницательный монолог от имени блокадного Мариуполя

28 марта, 17:32
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Последствия вражеской бомбардировки в Мариуполе (Фото:АЗОВ)

Последствия вражеской бомбардировки в Мариуполе (Фото:АЗОВ)

Полк Азов опубликовал проницательный монолог от имени блокадного города Мариуполя, который с первых дней войны России против Украины преступно бомбят и разрушают российские оккупанты.

Привет. Я – твой Мариуполь.

Враг выколол мне глаза-окна.

Он разбивает меня на куски – кирпич за кирпичом, потому что ищет мою душу. Моих людей.

Я прячу их, как могу.

Говорят, я крепость.

Видео дня

Я справлюсь, пока они борются за меня.

Я должен справиться с этим.

Азов
Фото: Азов
Азов
Фото: Азов
Азов
Фото: Азов
Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Мариуполь Полк Азов Война России против Украины

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